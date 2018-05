'El Bronco' analizará legalizar mariguana

El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, se comprometió a analizar la legalización de la mariguana de ganar la elección el 1 de julio, publicó El Universal.Al atender por teléfono a jóvenes, éstos le pidieron legalizar el consumo de mariguana: “Pues vamos a revisarlo, ¿cómo ves?”, le dijo el candidato. “¡Arre, arre!”, exclamó el estudiante, aunque el candidato le pidió no fumar “ese mugrero”.Antes, El Bronco lamentó y se dijo sorprendido porque organizaciones de la sociedad civil no lo hayan invitado a firmar los nueve compromisos del movimiento #MxporlaNiñez, los cuales, aseguró, se han aplicado en Nuevo León con buenos resultados.El gobernador de Nuevo León con licencia cuestionó las acciones que han hecho estas organizaciones para acabar con la violencia y la maldad en el país, porque firmar un compromiso es responsabilidad de quien lo suscribe: “No es firmando convenios o compromisos como vamos a sacar adelante al país, ese tiempo ya pasó”.Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), una de las organizaciones que participan en el acuerdo, explicó que no invitaron a El Bronco porque es alguien que no está respetando la ley ni promoviendo el respeto a los derechos humanos.Al respecto, Rodríguez Calderón expresó que le negaron suscribir los acuerdos con base en juicios apresurados y fundados en la desinformación y eso promueven la inequidad.Jaime Rodríguez Calderón aseguró que 80% de los ciudadanos que ha consultado, por medio de 250 mil mensajes de WhatsApp, están en favor de su propuesta de “mocharle la mano” a los políticos corruptos, por lo que sugirió que las organizaciones también consulten a los ciudadanos.Sobre el llamado al voto útil que hizo el candidato presidencial del PAN, PRD y MC, Ricardo Anaya Cortés, para declinar en favor del panista, El Bronco dijo que la campaña apenas va en su primer tercio, por lo que es prematuro solicitar el voto útil en favor de algún candidato de otro partido.

