Venden buque... a 75 metros de profundidad

Ciudad de México— Petróleos Mexicanos busca rematar un buque tanque, anclado de manera fija en la Sonda de Campeche, que durante al menos 15 años fue la principal terminal para almacenar el petróleo extraído en el activo Cantarell.Se trata del “Objeto Flotante Fijo” (OFF) Ta’Kuntah, originalmente un buque tanque construido en 1978, que por su capacidad de 2.3 millones de barriles fue anclado en alta mar para cumplir funciones de terminal de almacenamiento y descarga.A partir de 1998, Ta’Kuntah se convirtió en la terminal para canalizar hacia buques de transporte al menos mil millones de barriles de crudo de exportación solo en sus primeros diez años.Durante el período 1998 a 2013, Pemex pagó renta diaria de unos 100 mil dólares a la empresa texana Modec, alrededor de 547 millones de dólares en total, pero la paraestatal quedó como dueña en 2013, y ahora busca un comprador dispuesto a pagar 84 millones de pesos por el OFF, para el cual ya no tiene uso alguno.El problema no es el dinero, sino el proceso técnico altamente complejo para recuperar el buque, anclado a 75 metros de profundidad, y remolcarlo hacia aguas internacionales, pues se trata de un objeto de 395 mil toneladas de peso muerto y 391 metros de largo que no se ha movido en veinte años.El sistema de anclaje permanente del OFF, por ejemplo, tiene que ser desinstalado e implica remover diez cadenas cuyo diámetro alrededor del buque alcanza hasta 2 mil 800 metros.También se tienen que recuperar y limpiar de hidrocarburos más de treinta tanques de almacenamiento que se usaban en las operaciones de abastecimiento.Así como las tuberías flexibles flotantes, colectores y líneas submarinas que se usaban en las operaciones de abastecimiento.Estos procesos serán responsabilidad del nuevo dueño, si es que alguien cotiza para el remate, que se resolverá en mayo.El remate de Ta’Kuntah coincide con convocatorias recientes de las administraciones Portuarias Integrales (APIs) de Dos Bocas, Tabasco y Coatzacoalcos.Las cuales van dirigidas a empresas interesadas en construir terminales especializadas en almacenamiento y manejo de hidrocarburos y petrolíferos.A principios de la década de los 80, Pemex planeó una terminal petrolera en Dos Bocas, que no se concretó.Para la paraestatal, el remate de buques y OFF suele ser problemático, amén del costo elevado de mantener a flote navíos obsoletos.Por ejemplo, el pasado 19 de febrero declaró desierta la licitación para vender el OFF Quetzalcóatl, anclado en su terminal Pajaritos, en Coatzacoalcos, que en 2006 quedó inutilizado por una explosión que mató a siete trabajadores de mantenimiento.Pemex pedía solo 1.5 millones de pesos por el Quetzalcóatl, buque de 196 metros de largo y 349 mil toneladas de peso muerto construido en Italia en 1979.Sin embargo, ninguna de las dos empresas que prestaron ofertas cumplió los requisitos técnicos.