Ciudad de México– Una de las principales personas investigadas por el secuestro, asesinato y disolución en ácido de los tres estudiantes de cine en Jalisco es tía de una de las víctimas, sostuvo el gobernador, Aristóteles Sandoval.La mujer, identificada como Edna Judith “N”, emparentada con Javier Salomón Aceves Gastélum, fue quien alertó a la policía sobre la muerte de los jóvenes, pero antes se tomó cinco horas para alterar la escena del crimen, señaló el mandatario en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.“La frialdad con la que se condujo, haber manipulado las pruebas, involucrado a su sobrino, no tiene nombre”, aseguró. Detalló que la sospechosa entorpeció la investigación al aportar datos falsos.En tanto, miles de personas marcharon ayer en Guadalajara para exigir justicia en el caso de los tres estudiantes asesinados y que se encuentre a otros desaparecidos.Francisco Ramírez, experto en sicología criminal de la Universidad de Guadalajara, señaló que el rapero QBA presenta un perfil sicopático y una personalidad antisocial.Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, reveló que una de las principales investigadas por el secuestro, asesinato y desintegración en ácido de los tres estudiantes de cine de Jalisco, es la tía de uno de ellos, —de la que se reservó el nombre, por la secrecía de la investigación—.Esta persona (Edna Judith “N”, tía de Javier Salomón Aceves Gastélum), fue la primera en alertar a la policía de la ejecución de los jóvenes, pero antes alteró la escena del crimen, recalcó el gobernador jalisciense, en entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio.La frialdad con la que se condujo esa señora, el haber manipulado las pruebas, el haber involucrado a su sobrino, no tiene nombre, pero no puedo decir hasta que termine la investigación”, destacó.Esta señora, continuó, “fue la que denunció, aunque casi cinco horas después, ya que había manipulado todo. Ella se llevó los vehículos del lugar, donde los muchachos habían sido secuestrados. Manipuló (la escena) y después, a las horas, denuncia”.Ciro Gómez Leyva se refirió en Imagen Noticias a la entrevista en la que Sandoval detalló que “cuando la vemos con una frialdad y empieza a entorpecer la investigación y a darnos información errónea es cuando se empieza a sospechar. Cuando se detecta la práctica de prostitución o trata de personas, que se presume tiene en sus clínicas de belleza, y damos con indicios, empiezan a surgir elementos que llevan a sospecha”.Sandoval dio a conocer que hasta la fecha esta persona “no ha querido aportar nada de información. Han sido otro tipo de testigos cercanos a ella, pero no los puedo señalar”, enfatizó.Asimismo, el gobernador jalisciense repudió lo dicho por la Fiscalía estatal de que los jóvenes “habrían sido asesinados por estar en el momento y en el lugar equivocado”. “Se trató de una gran estupidez”, aseveró.Al tiempo que se dijo consternado por el caso, Aristóteles Sandoval aseguró que su gobierno no está cruzado de brazos; la investigación continúa, misma que estará sujeta al escrutinio de organismos de derechos humanos internacionales y nacionales.Por último, afirmó que por este caso habrá más detenciones, que a un sospechoso lo “victimaron” para evitar que revelara la verdad y que su gobierno mantendrá abierta la investigación para que el crimen no quede impune.

