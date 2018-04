Advierte Peña riesgos económicos por 'políticas populistas'

Ciudad de México– El presidente Enrique Peña Nieto subrayó la importancia de la estabilidad económica y social en el país, al recordar las "políticas populistas e irresponsables" que afectaron el patrimonio de los mexicanos, hace 40 años.Al participar en la Reunión Plenaria de Consejeros de Citibanamex, expuso tres condiciones para el país: asegurar un entorno de estabilidad social y económica para no poner el riesgo el bienestar de las familias; una agenda de políticas públicas para satisfacer las demandas sociales; y actuar siempre con visión de largo plazo, incluso ante eventos inesperados.Recordó el impacto dañino de los modelos proteccionistas, de la excesiva intervención estatal y del manejo irresponsable de las finanzas públicas."Políticas populistas e irresponsables destruyeron en los años 70 y 80 el patrimonio que habían construido durante décadas. Millones de familias vieron cómo se esfumaron sus ahorros y una generación de jóvenes vieron truncados sus sueños de superación profesional y de movilidad social”, advirtió.Peña Nieto confío en que la ciudadanía sabrá tomar una decisión con la cabeza y no con el estómago, sobre lo que le conviene más al país de cara a las elecciones del próximo primero de julio.Celebró, además, que tres de los cinco candidatos presidenciales, Anaya, López Obrador y Meade, acudieran a presentarles previamente sus plataformas, con lo que podrán evaluar en su justa dimensión y con un juicio objetivo, la viabiliad de sus propuestas."Yo estoy seguro y confío en que este ejercicio que debiera ser, debiera multiplicarse, porque ejercicios como este de participación de los candidatos son los que permiten realmente tomar a la ciudadanía un juicio objetivo, que no venga necesariamente del estómago sino de la cabeza con sentido de responsabilidad para con nuestra nación, deseo que se haya cumplido este propósito y felicito a Citibanamex por este ejercicio que ha realizado en favor de la democracia de nuestro país”, señaló.Manifestó que en el camino al progreso no hay atajos ni fórmulas mágicas y se debe construir sobre lo alcanzado, “redefinir aquello que puede mejorar y plantear una agenda con visión de largo plazo en favor de los mexicanos”.Antes, Jane Fraser, directora general de Citi América Latina y Ernesto Torres Cantú, director general de Citibanamex hicieron un reconocimiento al Presidente de la República por su "ejercicio responsable del poder" para alcanzar estabilidad económica y lograr concretar las reformas estructurales, que advirtieron, deben seguir avanzando.No obstante, reconocieron los retos que enfrenta México en materia de seguridad, Estado de Derecho, transparencia y combate a la pobreza y desigualdad."Necesitamos ver a México continuar construyendo sobre los grandes logros que han alcanzado, y seguir avanzando en las reformas fortaleciendo sus instituciones y la transparencia, y esto permitirá seguir a Citi y Citibanamex continuar apoyando e impulsar el progreso en el país", manifestó Jane Fraser.

