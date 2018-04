Detienen a alcalde de Morelos por homicidio

Ciudad de México– Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos y ministeriales detuvieron al alcalde con licencia de Tlaquiltenango, Morelos, Enrique Alonso Plascencia, por una orden de aprehensión que giró un juez por el delito de homicidio.El presidente municipal ya había señalado por sus nexos con el crimen organizado y por aceptar que un grupo criminal financiara su campaña para el cargo de alcalde.Alonso Plascencia, fue capturado hoy al mediodía en el Municipio de Zacatepec, junto a siete integrantes de una célula de ‘Los Rojos’, por elementos de la CES.El detenido actualmente es candidato independiente a diputado federal por el IV Distrito, pues renunció al PRD con la intención de participar sin partido en la próxima contienda.El operativo implicó el cierre de un carril de la carretera Jojutla-Alpuyeca por su detención.Reforma publicó en marzo que Santiago Mazari, “El Carrete”, líder de Los Rojos, utilizó una red de alcaldes de Morelos para extender su poder criminal.En tales operaciones participaron cuatro de sus operadores financieros, dos policías municipales y seis ministeriales del estado.Según se desprende de la declaración ministerial de las escoltas de “Los Rojos”, el pasado 6 de marzo, la red incluye a 11 ediles en funciones y cuatro ex presidentes de diversos partidos políticos.Uno de los detenidos, ahora testigo protegido, declaró que el 19 de febrero de 2016 Julión Álvarez ofreció un concierto en Tlaquiltenango, Morelos.En medio del evento, el recién electo alcalde del PRD, Enrique Alonso, pactó con la gente de “El Carrete” el pago de su campaña, que ascendió a un millón de pesos, a cambio de permitirle cobros de piso mensuales y hasta la compra de armas para su grupo delincuencial.Según se desprende de la carpeta de investigación, el presidente municipal de Tlaquiltenango se vio con Alberto Flores Patiño y/o Humberto Leonardo Flores Campuzano, alias “El Beto” o “El Flaco”.El implicado era mano derecha de Mazari y encargado de una célula de la organización criminal, en el bar “People” en Jojutla.“Hubo ahí tres eventos, en uno yo acudo como escolta de Beto y Alonso Plascencia, Beto me habló y me dijo que me fuera a Cuernavaca a escoltar a Enrique Alonso porque le había dado la cantidad de 150 mil pesos para que Enrique se moviera con su hermano de nombre Agustín, que en aquel entonces era militar y (que) este hermano consiguiera armas.“Por lo que recuerdo que Enrique nos consiguió unas armas con su hermano, cuatro cortas, una escopeta y dos largas, como tres kilos de municiones”, señaló el escolta en su declaración.

