Descarta Margarita declinar por otro candidato

Guanajuato- La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, durante un evento en León, Guanajuato, se solidarizó con las familias de los estudiantes asesinados y disueltos en ácido en el estado de Jalisco.Señaló la importancia de una policía fortalecida y de mecanismos de adquisición de tecnologías para inteligencia.Dijo que el Estado debe actuar inmediatamente para encontrar a los responsables."Que el Estado actúe inmediatamente con toda la perspectiva de derechos humanos pero inmediatamente para encontrar a todos y cada uno de los delincuentes que tuvieron que ver y no darles amnistía sino llevarlos a la justicia, que eso no es venganza, sólo justicia”, afirmó.La candidata acusó a las autoridades federales por su falta de estrategia contra la delincuencia en esta administración."Escondieron a la policía en la Secretaría de Gobernación, quizás porque prefirieron control político que seguridad en las calles, desgraciadamente contó con el voto de los panistas y esa manera de esconder la policía no ayudó en nada y al contrario debilitó una institución de seguridad”, explicó.Margarita Zavala descartó cualquier posibilidad de declinar a favor de otro candidato."Yo haré toda la campaña y quienes deciden son los ciudadanos”, dijo.Asimismo, se pronunció por el crecimiento económico e imponer condiciones para crecer más. Refirió que la educación de calidad y la infraestructura educativa son factor para lograr ese objetivo.Se dijo a favor de la reforma educativa y del diálogo para implementarla, que implique evaluación a los maestros y acompañamiento con los maestros con un sistema de servicio asistencial y asesoría."Y sí le quiero decir a todos los maestros, a los de la coordinadora a los del sindicato, los que no pertenecen a ninguno de los dos y los que están hartos de los dos, conmigo van a contar para acompañarlos porque no van a ser una contraparte, van a ser parte fundamental del sistema educativo”, finalizó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.