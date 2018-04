Ciudad de México— Luego que la Cámara de Diputados avaló eliminar el fuero a los funcionarios, incluso al presidente de la República, la minuta se está revisando en el Senado de la República."Aún no sabemos si le van a hacer modificaciones, vamos a esperar a ver qué es lo que terminan resolviendo. Si le hacen algún cambio todavía puede regresar acá el día de hoy", explicó Jesús Zambrano, vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados.Desde San Lázaro, los diputados esperan que la minuta sea aprobada o que se regrese para hacer los cambios señalados."Podríamos acordar si se incorpora este punto de urgente resolución y lo sacamos adelante en la noche o incluso hasta el propio lunes”, indicó Jesús Zambrano.A sólo dos días hábiles para cerrar el periodo ordinario de sesiones, preocupa a la sexagésima Tercera Legislatura que las sesiones estén por concluir y esta minuta quede estancada."Quiero ser respetuoso con el Senado de la República. Hoy es el último día en el que se tienen programado dictamines y minutas en ambas Cámaras. Ya se aprobó en la Junta de Coordinación Política el orden del día de la sesión del lunes y solamente se programó para que concluya el periodo para un posicionamiento de cada grupo parlamentario respecto a la legislatura y para un posicionamiento del presidente.“No está programada ninguna minuta, ningún dictamen. Nos preocupa que en el Senado de la República no se apruebe la eliminación del fuero constitucional. Para nosotros es muy importante, es una exigencia es un compromiso de todos”, expresó Marko Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política."A menos que le haga reformas de fondo, que trastoque lo fundamental que queremos cambiar en el fuero, entonces sí nos vamos a trabar y nos tendremos que esperar a un periodo extraordinario o a que llegue la próxima Legislatura”, apuntó Jesús Zambrano, vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados.Desde la Cámara de Diputados pidieron a los senadores dar solución a esta minuta."Hago un llamado a los senadores a que puedan aprobar la minuta para que sea enviada a los Congresos locales y promulgada porque podría poner en riesgo que no se elimine el fuero constitucional y por tanto la inmunidad procesal”, señaló el diputado Marko Cortés.

