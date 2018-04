Gobierno no está articulado para enfrentar la delincuencia: CNDH

Ciudad de México— El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez advirtió que, si la violencia e inseguridad que afecta al país no se detiene, se corre el riesgo de que niños y adolescentes sean cooptados por el crimen organizado.Señaló que esta situación se agrava debido a la falta de acciones bien articuladas entre los tres niveles de gobierno para combatir la delincuencia."Lo que debemos hacer es frenar ese clima de violencia e inseguridad, porque sí tenemos un riesgo. Si no hay empleo, si no hay educación, si los jóvenes no tienen espacios recreativos, el crimen puede cooptarlos. Es lamentable. Cada vez está más presente la violencia y la inseguridad”, señaló el Ombudsman nacional.En entrevista, adelantó que la CNDH ya trabaja en el caso de los jóvenes tlaxcaltecas que presuntamente, habrían desaparecido en Oaxaca."Estamos ocupándonos también de los jóvenes de Tlaxcala que no se sabe qué pasó con ellos en Oaxaca. Estamos hablando otra vez de jóvenes que están en su derecho de estudiar o recrearse y, no obstante, están enfrentando circunstancias adversas porque los tres niveles de gobierno no están suficientemente articulados para enfrentar a la delincuencia”, señaló.González Pérez habló luego de la presentación del Estudio sobre el Impacto y Cumplimiento de las Recomendaciones Generales, Informes Especiales y Pronunciamientos de la CNDH, donde se sumó al exhorto de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez para que se reconsidere la decisión de haber cambiado de estatus al Sistema Nacional de Protección Integral de niños, niñas y adolescentes.Esto porque luego de tener un nivel de subsecretaría, quedó en la categoría de una dirección, con lo que se disminuye significativamente su capacidad de operación.Cabe señalar que, en la presentación del Informe se analizaron 133 recomendaciones hechas por la CNDH a todos los niveles de gobierno, de los cuales solo el 53 por ciento fueron atendidas, en su mayoría por el Gobierno Federal.Las recomendaciones que encabezan la lista por recibir menos respuesta de las autoridades son en dos rubros: desapariciones forzadas y trabajo infantil; en tanto, las recomendaciones atendidas tienen que ver con temas de discriminación, violencia sexual y pandillas.

