Recurre Yarrington a abogado de oficio

Brownsville— En medio de un juicio para decomisarle al menos 135 millones de dólares, el, Tomás Yarrington, regresó ayer, con un abogado de oficio, a una Corte de Estados Unidos.Yarrington, que el lunes había asegurado no tener dinero para pagar un abogado, se declaró no culpable de los 11 cargos que pesan en su contra por narcotráfico, “lavado” de dinero y fraude bancario, entre otros.En una audiencia de menos de ocho minutos, la decisión fue presentada por el abogado de oficio Carlos Noel Monarrez, asignado por la Corte, mientras que el exgobernador sólo respondió afirmativamente una pregunta procesal.El exmandatario de 61 años llegó en la Corte de Distrito Sur como lo hizo el lunes: con la misma ropa y zapatos con la que arribó a Estados Unidos el viernes pasado, cuando fue extraditado de Italia.También estuvo encadenado de pies, manos y cintura.El juez federal Ronald G. Morgan le preguntó a Yarrington si se declaraba culpable o no culpable.Asimismo, la defensa presentó una moción para solicitar la libertad bajo fianza, lo que le fue negado dado sus antecedentes.El gobernador de Tamaulipas entre 1999 y el 2004 era considerado prófugo por Estados Unidos desde el 2012 y hace un año fue detenido en Florencia por autoridades italianas con fines de extradición.Desde hace una semana, cuando fue extraditado, Yarrington está en una unidad de máxima seguridad de la cárcel Carrizales Ruker.“No tengo dinero para un abogado, no me he podido comunicar con mi familia, con mi esposa, ella no tiene visa y no puede venir”, dijo Yarrington el pasado lunes al acudir por primera vez a la Corte, donde conoció los cargos.Además de las acusaciones, que podrían darle hasta 60 años de cárcel, Estados Unidos busca decomisar 135 millones de dólares ilícitos que Yarrington gastó en propiedades, un avión y en inversiones bancarias.El exgobernador deberá presentarse nuevamente el 31 de mayo. Si Yarrington mantiene su declaración de no culpabilidad, el juicio comenzaría el 8 de junio.Algunos de los 11 cargos que se le imputan– narcotráfico– ‘lavado’ de dinero