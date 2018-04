Secretaría de Salud prevé 5 mil casos de paperas en el país

Ciudad de México– La Secretaría de Salud espera finalizar la temporada de primavera con cinco mil casos de paperas en el país.El director general de Epidemiología, Cuitláhuac Ruiz Matus, informó que el brote infeccioso de parotiditis era esperado debido a su prevalencia durante la temporada de invierno y primavera a nivel mundial.En el país se registran 5 mil o más casos de paperas por año. Este es un padecimiento relativamente benigno causado por un virus”, declaró ante el brote viral, notificado en los Avisos Epidemiológicos de este año.Ruiz detalló que los grupos de edad más afectados son los adultos de 25 a 44 años, seguido del grupo de 20 a 24 años, principalmente en centros de estudio medio y superior.”La manera común en que se presentan estos brotes son en las escuelas de nivel medio y superior”, explicó.El encargado de vigilancia epidemiológica informó que existe un porcentaje mínimo de la población que puede presentar complicaciones como: inflamación de los testículos (orquitis), encefalitis (inflamación del cerebro), y meningitis (inflamación del tejido que cubre el cerebro y la médula espinal).Cuitláhuac Ruiz dijo que la mayoría de los casos reportados no contaba con la vacuna triple viral que da cobertura contra el sarampión, la parotiditis y la rubéola, aplicada desde 1998 en dos dosis a niños de uno y seis años.El director de epidemiología sugirió como medidas preventivas no saludar de mano, usar gel antibacterial, además de estornudar y cubriste con el antebrazo.En caso de presentar malestar general, fiebre, fatiga, molestia durante la masticación, dolor de cabeza, acudir al médico y no automedicarse.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.