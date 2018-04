De cara a las elecciones del próximo 1 de julio, Aeroméxico envió una carta a sus empleados en la que los exhorta a informarse adecuadamente sobre los diferentes proyectos que los candidatos están presentando, publicó El Universal.Sin aludir directamente a un partido político o candidato, la carta, enviada el pasado 19 de abril por Andrés Conesa, director general de Grupo Aeroméxico, menciona que a pesar de que en los últimos meses se ha percibido un profundo malestar sobre distintos aspectos relacionados con la corrupción, impunidad y aumento en los niveles de inseguridad, no deben tomar decisiones tan importantes, como votar “enojados”.“Estoy convencido de que no hay fórmulas mágicas para resolver estos problemas que nos aquejan y que no debemos tomar decisiones tan importantes, como por quien votar, enojados.“Debemos tomarlas con la cabeza fría y de forma razonada”, indicó Conesa.También destaca que no hay recetas fáciles y que nadie nos llevará a mejorar nuestro bienestar y el de nuestras familias por decreto, sino que hay que echarle todos los días muchas ganas y esfuerzo para alcanzar nuestras metas.“No es la mejor idea guiarnos por un impulso o sentimiento de enojo, sino por la razón”, menciona.El director general de Aeroméxico le pie a sus empleados que, como mexicanos, madres, padres de familia y jóvenes profesionistas, se informen adecuadamente sobre lo que consiste cada uno de los proyectos que hoy se presentan para el país.“Debemos escuchar y reflexionar cada propuesta y elegir libremente la que uno considere como mejor opción para México de acuerdo a su conciencia”.“No podemos esperar que el cambio sea generado por unos pocos; somos, cada uno de nosotros, actores fundamentales para construir el futuro de México”, expuso Conesa.La carta resalta los avances de México en los últimos 25 años, periodo en el que se convirtió en un país más moderno, mejor educado, líder en muchas ramas productivas a nivel mundial y con ejemplos de mexicanos que han trascendido en el deporte, las artes y en las ciencias."Aeroméxico es un claro ejemplo de una positiva y profunda transformación, al compararnos con lo que éramos hace 20 años podemos descubrir que somos el doble de tamaño, que volamos a 50 destinos más, que hoy viven directamente de nuestra empresa 7 mil familias más, que la remuneración de cada colaborador es mayor, que nuestro principal accionista es la mejor aerolínea del mundo, que tenemos una flota más joven y, lo más importante, que contamos con un equipo de gente que ya quisieran las mejores aerolíneas del mundo tener", destaca la misiva.“A lo largo de poco más de 10 años en el servicio público, como en los últimos 14 años que he tenido el gran honor de dirigir a nuestra querida aerolínea, he aprendido que el éxito se consigue actuando con honestidad, con esfuerzo y determinación, con una actitud de respeto hacia los demás y con una visión clara, transparente y responsable de a dónde se quiere llegar a largo plazo”, indicó Conesa.

