Ven indiferencia con desaparecidos

Ciudad de México– Familiares de personas desaparecidas y colectivos aseguraron que los candidatos a la Presidencia de la República son indiferentes al tema.Advirtieron que, por ejemplo, en el primer debate presidencial, en el que se tocaron temas de seguridad y grupos vulnerables, no se habló de los desaparecidos en el País."No existimos para ellos, no quieren tocar este tema porque es como destapar varias cloacas, no quieren tocar este tema tan sensible", reprochó Mirna Medina, fundadora y directora del colectivo Rastreadoras "El Fuerte".Durante el foro de Narrativa sobre Desaparecidos en México, la madre de Roberto, de 20 años y desaparecido en Sinaloa, indicó que ninguno de los cinco candidatos se atreve a comprometerse con las familias."Aunque los grupos no buscamos involucrarnos con ningún político, para ellos el hecho de comprometerse con algún grupo, ir y buscar desaparecidos, es un compromiso que de verdad los rebasa", expresó Medina en entrevista.Lucía Díaz, fundadora y directora del Colectivo Solecito, señaló que vio el debate presidencial como un ejercicio de descontarse uno al otro, como una pelea de box."Muy frustrante para nosotras, esperábamos ver un debate más prometedor, vimos más de lo mismo. Vimos el mismo ocultamiento, la misma negación, la misma simulación", consideró la madre de Luis Guillermo, quien desapareció hace cinco años en Veracruz.En ese sentido, ambos colectivos hicieron un llamado a los candidatos presidenciales para que hagan propuestas reales que prevengan el tema de las desapariciones en el País."Esperamos que en un futuro cercano se acerquen a los colectivos y nos digan qué es lo que piensan hacer porque es un tema muy grave en México. Sabemos de los homicidios, pero de los desaparecidos no se están enfocando", manifestó Díaz.En dos años, el Colectivo Solecito ha localizado 287 cuerpos en el predio Colinas de Santa Fe en Veracruz, Veracruz, de los cuales ha logrado identificar 16.En tanto, el colectivo Rastreadoras "El Fuerte" ha encontrado 122 cuerpos, de los cuales ha identificado 100 en Sinaloa.Este miércoles, las representantes de los colectivos presentaron una exposición de fotografías de Bernardo Aja en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México.

