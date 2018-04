Ciudad de México— Carlos Cruz, activista de la Red Retoño, recordó que no son sólo tres, sino decenas de jóvenes en Jalisco los que han sido diluidos en ácido por el Cártel Jalisco Nueva Generación.En conferencia de prensa, el también fundador de Cauce Ciudadano, refirió que miembros de la sociedad civil han recorrido la entidad y apoyado a familiares víctimas de esta organización.Subrayó que esto es una pista que las autoridades no deben dejar pasar inadvertida, pues significa un patrón de violencia y amerita investigarse para lograr la impartición de justicia."Nosotros en Red Retoño, no solamente vemos que hay un tema de tres jóvenes. Hay un patrón de conducta en la región. Nosotros hemos atendido familiares que saben que sus jóvenes fueron disueltos en ácido, es un patrón de conducta del Cártel Jalisco Nueva Generación", dijo.Si los casos son investigados, indicó, se podría dar con más casas de seguridad donde se realizan estas prácticas, aprehender a delincuentes y confiscar los inmuebles en beneficio de la sociedad."Ese patrón de conducta tiene que ser modificado con investigación. Investigación que debe llevar al esclarecimiento en qué galpón, en qué bodega, en qué casa de seguridad se hace eso."¿Cuándo va ocurrir el proceso de expropiación de esos predios?, ¿cuándo van a entrar al capital de esta organización criminal?", señaló.Exigió que las indagatorias sigan su curso con imparcialidad y que este proceso también contemple a actores políticos, que abarquen desde los funcionarios de más bajo, hasta el más alto nivel como el Gobernador de la entidad, Aristóteles Sandoval, pues dijo, ha habido acusaciones de corrupción."Seguramente no se hace porque hay vínculos políticos, seguramente. Sabemos y está documentado en Estados Unidos, que el actual Gobernador tuvo financiamiento del Cártel de Sinaloa", expuso.En tanto, Erika Llanos, también integrante de ambas organizaciones, reprochó que en ese Estado la impunidad tenga alcances de desesperación en la búsqueda de sus familiares."En la frustración de tantos años de búsqueda, de sus hijos, de sus hijas, de sus esposos, he escuchado personas que dicen 'renuncio al acceso a la justicia, quiero el acceso a la verdad'", expuso.Además, señaló que es indispensable que en los Ministerios Públicos se emprenda la búsqueda de los reportados como desaparecidos en menos de 72 horas.

