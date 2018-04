Ciudad Victoria, México– Vicente Huerta, director de la preparatoria atacada ayer, atribuyó el incidente que dejó a cinco estudiantes heridos por balazos a una agresión directa contra uno de los alumnos, al que pretendían plagiar.Explicó que al joven buscaban subirlo a un auto en un intento de levantón o secuestro, pero logró escapar de los agresores."El muchacho logró zafárseles y al zafárseles le dispararon afuera y luego él entra corriendo, todavía entra corriendo a la preparatoria y le siguen disparando desde el portón de la escuela", dijo.Descartó que haya sido un ataque contra estudiantes o la escuela."Yo tenía ahí un prefecto y al prefecto no le hicieron nada porque no era contra la escuela ni nada, era contra el muchacho. No sé yo la palabra correcta si era secuestro o era levantón, no sé", expresó.Agregó que si el joven no se hubiera bajado del coche, no se habrían presentado los hechos violentos.El director informó que, al parecer, los otros cuatro alumnos heridos ya fueron dados de alta del hospital y serían entregados al mediodía.Ante la emergencia de ayer por el tiroteo, reveló que van a tomar algunas medidas de seguridad al interior y exterior del plantel para proteger a la comunidad."Vamos nosotros a contratar (seguridad) a la hora de entrada y hora de salida, que se ronde una patrulla".Dijo que el plantel colinda con otras tres escuelas con población joven, quienes se han convertido en blanco de la delincuencia, por lo que pidió al Estado realizar patrullajes en la zona.Exhortó a los padres de familia, alumnos y personal docente a tomar precauciones y a confiar en las autoridades que prestan seguridad."La recomendación que yo les hago es primero tranquilidad. Es difícil en una situación así conservar la tranquilidad, pero primero tranquilidad y frialdad y tratar de seguir los protocolos de seguridad para resguardar a los muchachos y darles protección lo mejor posible", subrayó.Esta mañana, el plantel registró un 50 por ciento de ausentismo en el turno matutino, según Huerta.También señaló que a los pocos minutos del incidente funcionarios de primer nivel acudieron a la Preparatoria Federalizada Número Uno Ing. Marte R. Gómez a dar seguimiento al ataque.Al filo de las 18:30 horas de ayer, sujetos armados dispararon contra estudiantes al interior del plantel, lo que dejó un saldo de cinco alumnos heridos, tres hombres y dos mujeres.Tras operativos para buscar a los agresores, elementos de Tamaulipas detuvieron a cinco personas, tres de ellas responsables y a dos cómplices.La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJT) identificó a los detenidos como Juan Fernando "N", Ulises Francisco "N", Víctor Manuel "N", Amairani "N" y Marcela Janeth "N".

