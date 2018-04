Reprueban 15 estados en calidad de obras

Ciudad de México— Los 15 estados del país con mayor impacto en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional no cumplen con leyes de calidad para el desarrollo de obra pública, determinó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).En su documento del Índice Legal de Obra Pública (ILOP), Evaluación de la Calidad del Marco Jurídico Estatal, presentado por primera vez, el Instituto detectó que estados como Nuevo León, Ciudad de México, Jalisco y Estado de México cuentan con debilidades que no garantizan un buen desarrollo de la obra pública y abre las puertas a la opacidad y corrupción.En total se consideraron 24 indicadores que representan los criterios elementales para el buen desempeño y se desagregan en 144 criterios mínimos que deben ser contemplados por el marco normativo que regula toda obra pública.Los criterios se rigen por siete ejes transversales para garantizar el buen desarrollo de la obra: competencia, finanzas públicas -que implica la autorización de recursos para proyectos conforme al plan de obra pública-, fiscalización, planeación, responsabilidades administrativas, tecnologías de la información y transparencia.Sin embargo, ningún estado cumple con todos ellos, por lo que en cumplimiento no suman el 100 por ciento, incluso, seis de ellos ni siquiera alcanzan el 50 por ciento.El peor caso es Querétaro que apenas suma 25.6 por ciento, seguido de Nuevo León con 26.3 por ciento.El primero suma cero por ciento en rubros como prácticas antimonopólicas, investigación de mercado y apertura para mipymes. Mientras que Nuevo León no obtuvo un sólo punto porcentual en nueve criterios, entre ellos el de prácticas antimonopólicas.El IMCO destacó que una de las debilidades de la entidad es que la Ley de Obra expedida en enero de 1998, estipula en su transitorio cuarto la expedición de un reglamento en un plazo de ocho meses. Sin embargo, el reglamento no ha sido expedido hasta la fecha.Tamaulipas es el tercer estado con menor calificación al sumar 31.9 por ciento, pues entre sus debilidades están que en su ley se puede modificar el monto del contrato hasta por 25 por ciento y no hay investigación de mercado.Tampoco cuenta con un reglamento de la Ley de Obras.En cuarta posición se ubica Campeche, estado que tuvo un cumplimiento del 43 por ciento en el ILOP.Entre sus debilidades están que no contempla a los testigos sociales y el criterio para adjudicar el contrato para una obra no se basa en el precio más bajo.