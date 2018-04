Gusta el formato del debate; abundan risas

Ciudad de México— Convocados por Grupo Reforma, alrededor de 900 personas siguieron y evaluaron en tiempo real en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, el primero de los tres debates entre los candidatos presidenciales.En general, consideraron más dinámico el formato elegido para el encuentro, diferente al de las anteriores contiendas."Me pareció muy interesante, me parece que el formato que se implementó ahora funcionó mejor que los otros que yo había visto, me gustó", señaló Francisco Rullán, de 60 años, en las instalaciones de Reforma.A través de sus dispositivos móviles, los ciudadanos convocados fueron evaluando cada uno de los tres segmentos del debate que estuvieron centrados en seguridad pública y violencia, combate a la corrupción e impunidad, así como democracia, pluralismo y grupos vulnerables.Varias de las participaciones de Jaime Rodríguez generaron risas o sorpresa entre los asistentes, entre ellas, cuando pasó a López Obrador el documento para que firmara él y los demás candidatos su compromiso de devolver el dinero entregado en campañas.Alberto Capella, comisionado estatal de Seguridad de Morelos, expresó su preocupación por la propuesta de cortarle la mano al que robe."Lo que me impactó fue esa propuesta retrógrada del candidato 'El Bronco'", comentó.Sin embargo, las ocurrencias, las acusaciones o las respuestas ingeniosas que tuvieron algunos candidatos no resultaron suficientes para algunos de los asistentes."El fondo realmente está en el programa de gobierno, en las acciones que señalan. Aquí hay mucho realmente de imagen, de quién tiene mejor manejo de las cámaras, de la dicción, de simpatía, de personalidad, eso puede influir en algunas personas, pero yo creo que no en todas", señaló Gerardo Ferrando, de 72 años de edad.En Monterrey, unos llegaron con la expectativa de decidir de una vez por todas su voto, otros con ganas de ver el desempeño de Andrés Manuel López Obrador y otros con la duda de si el debate presidencial organizado por el INE podría ayudar a Ricardo Anaya a ganar terreno electoral.En el ejercicio de evaluación del debate organizado por El Norte participaron 249 líderes de opinión."El Bronco" fue, como se esperaba, el que más veces provocó carcajadas entre la audiencia, como al cuando al evitar el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo dijo: "Creo tanto en el matrimonio que me he casado tres veces".Al final las opiniones se dividieron.Algunos vieron ganar al panista Anaya, otros consideraron que López Obrador salió bien librado."Fue muy contundente Anaya cuando en el tema de corrupción le preguntó a Meade de qué tamaño fue la rebanada del pastel que le tocó", señaló un consejero."Yo esperaba un bombazo contra 'ya sabes quién', que le sacaran algo muy fuerte... pero salió vivo", señaló otro.En Guadalajara, consejeros y exconsejeros de Mural se dieron cita en las instalaciones del diario para evaluar el debate.Algunos destacaron que el formato del debate permitió plantear preguntas pertinentes a los cinco candidatos."Se había hablado que iba a estar muy acartonado y lo que me parece es que la moderación estuvo excelente, que las preguntas fueron verdaderamente inteligentes y que lograron sacar lo mejor que podían sacar", señaló Nora Paredes, directora de NP Consultorías.En tanto, para Anahí Félix, quien trabaja para una empresa de desarrollo de software, el nivel del debate subió con relación a ejercicios anteriores.Mario Alonso Michel Luján, de Red Carpet, se dijo sorprendido por la forma como se llevó a cabo el debate y advirtió que éste y los próximos ejercicios serán clave para decidir el voto.No todas las opiniones fueron favorables. Lorenza Covarrubias, abogada, estimó que el debate fue un montaje y descartó que, al menos en ella, vaya a influir en su voto.Para Luis Guzmán, presidente del Colectivo Voto Incluyente, en el debate no hubo sorpresa."Repitieron cosas que ya han dicho en otros espacios, incluso en sus spots, ya tienen frases muy fabricadas", señaló.