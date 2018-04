Ciudad de México- Si el Senado de la República no ha aprobado la Ley de Comunicación Social para el 30 de abril próximo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará sancionar al Congreso de la Unión, inhabilitando a los 628 senadores y diputados e incluso proceder penalmente en su contra, señaló el ministro José Ramón Cossío.En entrevista desde la cámara alta, el ministro llamó a los senadores a que, por “prudencia”, aprueben la ley de propaganda gubernamental para no “tensar más las cosas”, dejando a un lado los cálculos políticos."Yo, no por asustar a nadie, pero a los 628 legisladores federales: 500 diputados (y 128 senadores) se les iniciaría un juicio que nosotros tenemos. Tenemos una diferencia técnica ahí. Insisto, lo estoy planteando en términos absolutamente hipotéticos, para que luego no digan que yo dije, hipotéticos, académicos, la condición sería que en caso de que la Corte considerara que se ha incumplido, tendría que separar a los 628 legisladores, inhabilitarlos y someterlos a proceso penal, por la comisión de un delito contra la administración de justicia”, contestó este lunes.Desde noviembre pasado, la Suprema Corte fijó ordenó al Congreso legislar para regular la publicidad gubernamental, fijando plazo fatal el 30 de abril 2018; dicha ley fue aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de abril pasado, sin embargo, por desacuerdos entre grupos parlamentario, se detuvo en el Senado de la República.Al respecto, el presidente del Senado de la República bromeó sobre la advertencia del ministro, pero confió que el Congreso cumplirá, aun cuando sólo queda esta semana para hacerlo."Imagínese nada más, le harían un favor al país, pero vamos a resolverlo conforme al proceso legislativo; estamos trabajando, están trabajando las comisiones, como usted sabe hay un empate en un par de comisiones, pero bueno, todavía queda esta semana y todavía queda el recurso de la Mesa Directiva de llevar directamente a votación al pleno la minuta que llegó a la Cámara de Diputados”, contestó en entrevista.Cordero llamó a que los senadores de las comisiones de Estudios Legislativos Primera, de Gobernación, y de Radio y Televisión a ponerse de acuerdo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.