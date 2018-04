Pierdan con dignidad: AMLO

Estado de México- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, resaltó que hagan lo que hagan en su contra a sus adversarios "ya se les mojó la pólvora" porque con el debate "ganó dos puntitos más" y el PRIAN se sigue disputando el segundo lugar.En su gira por Chalco, Estado de México, López Obrador volvió a referirse al tema del debate presidencial."Yo diría que ahí están los dos (José Antonio Meade y Ricardo Anaya) no hay que quitarle mérito a ninguno, que se aguanten ahí, que sí van a perder, que pierdan con dignidad, que no estén de achichincles de la mafia del poder", recomendó.El tabasqueño destacó que en toda su trayectoria de lucha política "ha sido apaleado muchas veces" y por ello le seguirá haciendo caso a sus asesores del pueblo mexicano quienes le recomiendan no pelearse y "si puede, reírse un poquito más"."La libramos porque esto es como una carrera de obstáculos, brinca uno un obstáculo y le ponen otro, ya llevamos años enfrentando, estamos bastante apaleados, ya sabemos cómo enfrentar a la mafia del poder, ¿saben qué? Ya se les mojó la pólvora" subrayó.López Obrador se comprometió a construir la primera línea del Metro que llegue a este municipio porque "se acabará la corrupción".No será dijo, cómo el tren de Toluca a la Ciudad de México, el cual en su inicio costaría 21 mil millones de pesos y recientemente terminó por triplicar su cifra, misma que rebasa los 60 mil millones de pesos.Asimismo, acusó a Ricardo Anaya, candidato del PAN y del PRD a la Presidencia de la República de contratar a una empresa para que antes del debate lo declarara ganador en redes sociales.No invertir en armamentismo, fue el llamado de Andrés Manuel López Obrador al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al revelar un pago de 25 mil millones de pesos al gobierno de Donald Trump por el pago de ocho aeronaves artilladas.En su gira por el Estado de México, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia criticó la adquisición de las aeronaves en lugar de combatir la pobreza en el país; sobre todo cuando en la actual administración federal se han gastado 120 mil millones de pesos en jets y helicópteros de lujo que, en ocasiones, son utilizados para ir a jugar golf con el presidente Peña Nieto como lo hizo el presidente del Senado de la República, Emilio Gamboa."Todavía es posible que se cancele compra de ocho helicópteros artillados que se quieren adquirir de los Estados Unidos, que van a costar cerca de 25 mil millones de pesos; le pido a Enrique Peña Nieto que, por favor, revise la compra, que se cancele la operación y que ese dinero se utilice para el bienestar del pueblo, queremos armamentismo, no queremos armas de destrucción, queremos que haya paz y tranquilidad en el país", demandó desde el centro de Chalco, Estado de México.

