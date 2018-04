Tlaxcala- Una familia tlaxcalteca, originaria del municipio de Santa Cruz Quilehtla, se manifestó en la explanada del Palacio de Gobierno para denunciar la desaparición de seis jóvenes en Oaxaca, ocurrida al inicio de abril, y exigir la intervención de la administración local para ubicarlos.Los seis hombres, identificados como Erick, de 24 años; Eduardo, de 25; Eduardo, de 24; Jonathan, de 28; Ubaldo, 14, y José Armando, de 18, viajaron durante la Semana Santa desde Quilehtla hacia San Miguel Soyaltepec para asistir a la Feria de la Mojarra y visitar a familiares en ese lugar.Al grito de "justicia, justicia", "vivos se fueron, vivos los queremos", padres, tíos, primos y otros parientes acusaron la indiferencia de las autoridades de Tlaxcala y Oaxaca en el caso.Un familiar narró que, a finales de marzo, tres de los jóvenes acudieron a Soyaltepec, en Oaxaca, donde fueron detenidos por faltas administrativas, por lo que los otros tres hombres fueron a su rescate.Jonathan, Ubaldo y José Armando se trasladaron en una camioneta Dodge, tipo Ram, color blanco, en busca de sus hermanos que habían sido detenidos.Lo último que supieron fue que pagaron una fianza por su libertad y emprendieron el regreso a Tlaxcala, pero a partir de los primeros días de abril perdieron contacto con ellos, cuando supuestamente ya estaban en los límites con Veracruz.Los padres de los jóvenes presentaron una denuncia ante la fiscalía especializada en personas desaparecidas, con sede en Tuxtepec, sin embargo, a la fecha, no han recibido información por parte de las autoridades oaxaqueñas."No los han encontrado, no ha habido resultados y no nos dan solución de nada", indicó una mujer de la familia.De acuerdo con los parientes, ya notificaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, que aunque se comprometió a colaborar en la investigación tampoco ha dado solución.La dependencia local colabora en el acompañamiento de las víctimas y en el cruce de información que requiera la Fiscalía de Oaxaca.La familia agraviada amagó con cerrar carreteras y endurecer sus protestas si el Gobierno local no atiende su demanda.En un comunicado, la Administración tlaxcalteca informó que los padres fueron atendidos por el Secretario de Gobierno, Tito Cervantes, quien indicó que se mantiene comunicación con la Fiscalía de Oaxaca, que está a cargo del caso.

