Echan montón a López Obrador

Los candidatos presidenciales José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Jaime “El Bronco” Rodríguez y Margarita Zavala concentraron buena parte de su tiempo para atacar a Andrés Manuel López Obrador en el primer debate electoral. Corrupción, narcotráfico y crimen fueron los temas que acapararon la discusión durante la mitad del encuentro.A lo largo de las dos horas del debate, la mayoría de las alusiones de los aspirantes presidenciales se dirigieron a cuestionar la gestión, los proyectos y la honestidad del exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, que va por su tercer intento de ganar la Presidencia."Andrés Manuel ya empezó a faltar a la verdad, sí propuso una amnistía. Haces equipo con los malos", dijo Ricardo Anaya a López Obrador sobre el tema de la amnistía, que ocupó una parte del debate."Tu ambición de poder te hizo títere de los malos", lanzó Meade.En más de una ocasión, López Obrador se rehusó a usar su tiempo de réplica para responder a las acusaciones. Los moderadores Denise Maerker, Azucena Uresti y Sergio Sarmiento, en repetidas ocasiones le ofrecieron al candidato de Morena, PES y PT la posibilidad de responder, sin que López Obrador hiciera uso de la palabra.."Se trata de que nos reunamos... todos están aquí contra mí, echándome montón", reviró López Obrador.Hacia el final del debate, López Obrador optó por responder sobre la amnistía, diciendo que buscaba justicia y no venganza."No es mi fuerte la venganza", dijo.Acerca de la corrupción, Meade dijo que, de ganar, en su gobierno no habrá estafas maestras ni naves industriales, en referencia a Anaya.Los cuestionamientos al equipo que acompaña al tabasqueño fueron recurrentes, en especial las referencias al empresario Alfonso Romo, a Manuel Bartlett y a Napoleón Gómez Urrutia."Andrés Manuel está dispuesto a aliarse con lo más corrupto de México", dijo Meade.Mientras que al candidato del PRI, Ricardo Anaya le cuestionó su relación con el exmandatario chihuahuense, César Duarte."¿De qué tamaño fue la rebanada que te tocó?", le preguntó a Meade, enseñando una foto con el exgobernador y el candidato frente a un pastel.Los independientes Zavala y "El Bronco" también lanzaron sus dardos contra López Obrador.Al inicio del debate, Zavala tardó en tomar la palabra, mientras que Rodríguez aprovechó su tiempo para lanzar propuestas como cortar las manos a los delincuentes.La única referencia a Ciudad Juárez corrió a cargo de la candidata Margarita Zavala, quien, casi al inicio del encuentro, dijo que la política de seguridad pública implementada en el sexenio de Felipe Calderón fue exitosa."Vi a Ciudad Juárez cambiar, vi reducir los niveles de violencia", refirió Zavala.En la última intervención de Anaya, el candidato dijo que su coalición "Por México al Frente", era la única opción para evitar el triunfo de López Obrador.Con acusaciones, la mayoría no contestadas, concluyó anoche el primer debate presidencial celebrado en el Palacio de Minería, moderado por los periodistas Denis Maerker, Azucena Uresti y Sergio Sarmiento.Los candidatos que participaron fueron Ricardo Anaya Cortés, por la coalición “Por México al Frente”; Andrés Manuel López Obrador, por la coalición “Juntos Haremos Historia; José Antonio Meade, de la coalición “Todos Por México”, y los independientes Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", y Margarita Zavala.Los aspirantes presentaron sus propuestas sobre tres rubros divididos en bloques: Seguridad Pública y Violencia, Combate a la corrupción e Impunidad, Democracia y Pluralismo. Aunque hubo propuestas, hubo más confrontación para todos.

