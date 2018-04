Yarrington alega estar sin dinero

Brownsville, Texas— El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, dijo a un juez federal en Estados Unidos que no tiene dinero para pagar su defensa en ese país, el cual lo acusa por 11 cargos de lavado dinero, crimen organizado, narcotráfico y fraude bancario, entre otros.El priista que gobernó Tamaulipas entre 1999 y 2004, fue presentado por primera vez en la Corte de Distrito Sur en Brownsville, donde el juez Ronald G. Morgan le negó la libertad bajo fianza, debido a que estuvo prófugo seis años, en lugar de enfrentar a la justicia.“No tengo dinero para un abogado, no me he podido comunicar con mi familia, con mi esposa, ella no tiene visa y no puede venir”, dijo Yarrington.Su audiencia duró 17 minutos, tiempo en el que Yarrington volteó a ver a la intérprete más que al juez, que lo interrumpió cuando le preguntó si conocía sus cargos y el exgobernador empezó a decir que no tenía dinero, conminándolo a contestar sólo lo que se le preguntaba.El exmandatario fue presentado en la corte esposado de pies y manos, con la misma ropa y zapatos con los que llegó a EU el viernes pasado, procedente de Italia, donde fue detenido en 2017.En esta audiencia el juez dijo que el exgobernador priista usó por lo menos 135 millones de dólares en la compra de bienes inmuebles y muebles, los cuales busca decomisar.También señaló que le fueron congeladas cuentas bancarias en EU y en el extranjero.Algunas de las propiedades ya fueron decomisadas e incluso rematadas.En la audiencia estaba presente el empresario Alfonso Cárdenas Gutiérrez, con quien Yarrington solía rodar en motocicleta por EU.Se le acusa de haber protegido al Cártel del Golfo y al de los Zetas y de haber lavado dinero de procedencia ilícita.

