Echaron bola contra Obrador

El personaje político más atacado en el debate presidencial de anoche, fue el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).Tras su primera intervención en la que aseguró que los indices delictivos bajaron en la Ciudad de México durante su gestión al frente del gobierno capitalino y que la aministía no significaba impunidad, el primero en responderle fue el candidato de la coalición Por México al Frente le dijo que mentía al decir que no prometió amnistía.Luego vino el abanderado de Todos por México, José Antonio Meade: “Te has convertido en un títere de los criminales”.Así fue la dinámica de la primera etapa del ejercicio democrático organizado por el Instituto Naciona Electoral (INE), llevado a cabo en el Palacio de Minería de la Ciudad de México.En los primeros 22 minutos del debate, la candidata independiente Margarita Zavala le respondió a AMLO su eje de gobierno “será defender a los mexicanos de los corruptos, de los delincuentes, de Trump, defenderte de las propuestas de López Obrador”.El segundo segmento del debate que fue una mesa de diálogo el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco, destacó que entre candidatos solo se echaban culpas y criticaron lo que prometía López Obrador.En el segmento donde se abordó el descontento de la ciudadanía ante la democracia, Meade dijo que AMLO ni había revelado en su declaración 3 departamentos que tiene. También cuestionó a López Obrador sobre sus propuestas para acabar con la impunidad, aunque después el de Tabasco aclaró el tema, incluso propuso que en caso de que existieran esos departamentos, se los regalaba al ex secretario de Hacienda.

