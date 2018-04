Crimen solo se va a frenar cuando cambie el corazón del mexicano: cardenal

Ciudad de México- Al transcurrir un par de días del homicidio del sacerdote Juan Miguel Contreras García al interior de la parroquia en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, nada se sabe de los agresores."De parte de las autoridades no hemos recibido más que la noticia que parece que está identificada una de las personas, porque creo que eran dos, así lo dijeron los testigos, tienen identificada a una persona, pero no la tienen ubicada, no la han aprehendido, no se sabe quién es. Esperar que las averiguaciones arrojen la verdad de los hechos, qué fue lo que sucedió, quién cometió ese crimen, de ser posible saber el por qué e implementar la prevención”, comentó el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega.Advierte que al cierre de administraciones de gobierno se dispara la inseguridad por el chapulineo de políticos."Siempre que viene un proceso de elecciones, la mayoría que tiene responsabilidades, brincan a otro estatus para asegurar el periodo que viene y desde luego que se relaja el tema de la seguridad y de muchas otras cosas porque hay la ambición de asegurar ellos su futuro, no asegurar a la sociedad, sino asegurar su sueldo por venir”, agregó.El presidente del Episcopado Mexicano y prelado tapatío lamenta que la seguridad se le haya ido al gobierno de las manos, al grado que ya no hay respeto por sitios considerados sagrados."Ha habido intentos de ingresar al edificio del templo, a veces queda en eso porque quieren violar alguna puerta, alguna ventana, no pueden abrir la alcancía, se ve que van por lo económico. Recientemente sí hubo un robo sacrílego, es decir, precisamente fueron por las formas consagradas, las hostias, solamente eso sustrajeron y ya, pero sin ninguna amenaza a la integridad del sacerdote”, mencionó.El crimen solo se va a frenar cuando cambie el corazón del mexicano, no con consagraciones masivas como consideran algunos grupos, porque la fe no es superstición o magia.Robles Ortega insta a los mexicanos a que estén pendientes de los debates entre candidatos para que puedan emitir un voto razonado, está envuelto el presente y el futuro de México, subrayó:"Es importante que cuando llegue el momento de emitir nuestro voto, lo hagamos en conciencia, es decir habiendo hecho un análisis, primero un conocimiento de las personas que pretenden servirnos en cualquier nivel que sea, y también que conozcamos las propuestas concretas que tenemos para el presente y futuro inmediato de México. Y solamente podemos hacer esto escuchándolos, viéndolos, analizando, discerniendo todo aquello que nos proponen. No cabe duda que el debate se puede convertir en un ring, en un campo de batalla, pero también hay la posibilidad de que el debate nos arroje elementos que nos puedan ayudar a discernir con objetividad”, añadió.