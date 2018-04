Tendrá la Sedena edificio millonario

Ciudad de México— La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cerrará el sexenio con una de sus obras de infraestructura más ambiciosas de los últimos años.Se trata del nuevo edificio para las direcciones generales de Armas y de Servicios, ubicado en Lomas de Tecamachalco, Estado de México, un proyecto valuado en mil 515 millones de pesos que deberá estar terminado en diciembre de 2019.La dependencia federal, al mando del general Salvador Cienfuegos, justificó que las oficinas actuales para estas áreas, que son alrededor de 17 direcciones generales adscritas a la Subsecretaría de Defensa, tienen más de treinta años de antigüedad y son inadecuadas para sus actividades.El proyecto de inversión para el nuevo edificio fue registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en febrero pasado, y si bien no está autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, la Sedena ya está realizando adquisiciones relacionadas.El 3 de abril pasado, la dependencia convocó a licitación para comprar 31 partidas de “equipos no permanentes” relacionados con esta obra, entre ellos más de mil 600 archiveros, mil 222 escritorios y mil 968 sillas y sillones.“La estructura de las construcciones de las áreas administrativas, así como el mobiliario y equipo con que cuentan son obsoletas e insuficientes, por haberse adecuado a necesidades menores a las que se requieren actualmente”, explicó la Sedena en una versión pública del análisis costo-beneficio del proyecto, que consta de tres párrafos.Sedena no acostumbra licitar este tipo de obras, por cuestiones de seguridad nacional, y sólo publica algunos contratos, pero el nuevo edificio en Tecamachalco sería el proyecto más costoso desde los seis que adjudicó directamente a la constructora Grupo Tradeco, entre 2011 y 2012, por 6 mil 900 millones de pesos, varios de los cuales fueron rescindidos por incumplimientos.

