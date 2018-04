Matan a dos policías en tiroteo

Ciudad de México— Dos policías municipales de Zacatelco, Tlaxcala, perdieron la vida y uno más resultó herido, por un enfrentamiento a balazos con presuntos huachicoleros, en los límites con el Municipio de Teolocholco.Según informes policiales, desde Zacatelco, zona al sur de la entidad, elementos de la Dirección de Seguridad Pública municipal perseguían a un automóvil compacto al que le dieron alcance en la comunidad de El Carmen Aztama, de la demarcación de Teolocholco.Los policías detuvieron al automóvil y a dos hombres que viajaban en él, a la altura del puente que conduce a San Luis, en la calle 5 de Mayo, a orilla de la barranca denominada Briones.Cuando sometían a los pasajeros, llegaron al lugar dos camionetas desde las que los ocupantes comenzaron a disparar, con armas de grueso calibre, contra los agentes.En el sitio murieron los oficiales, Maurilio "N" y Osvaldo "N" como consecuencia de los disparos que recibieron, mientras que Carlos "N" resultó con una herida de bala en el tórax y una lesión en la cabeza, pero sobrevivió.Los agresores se dieron a la fuga una vez que atacaron a los elementos policiales; en ese momento, la corporación municipal ya había pedido apoyo a la Comisión Estatal de Seguridad (CES), que envió refuerzos.El personal de la CES llegó después de ocurrido el enfrentamiento, no obstante, peinó la zona para tratar de ubicarlos, sin conseguirlo.Los informes policiales del Gobierno municipal, atribuyeron la agresión al presunto tráfico y trasiego de combustible robado y a la operación de supuestas bandas de huachicoleros; sin embargo, no hubo ningún vehículo asegurado con alguna carga de combustible y tampoco se precisó el delito imputado inicialmente a los dos detenidos.La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que inició una carpeta de investigación en contra de los dos hombres detenidos por su presunta participación en los hechos ocurridos en Teolocholco.En un comunicado de prensa, detalló que conoció que el incidente se suscitó cuando elementos de la policía municipal de Zacatelco realizaban la persecución de una camioneta particular que presuntamente transportaba hidrocarburo ilegal."En el lugar fueron detenidos dos hombres quienes presuntamente están involucrados en el enfrentamiento", detalló la dependencia.Luego, en el mismo mensaje, puso en duda la labor que hizo la corporación policial municipal para la detención de los dos presuntos delincuentes y que le costó la vida a dos elementos, porque atribuyó esa misma captura a personal de la CES y a la Policía de Investigación, y la registró después del enfrentamiento."La Comisión Estatal de Seguridad (CES) implementó un operativo conjunto con la Policía de Investigación para desplegar elementos en las zonas aledañas al suceso para ubicar a los cómplices y a las unidades en las que se dieron a la fuga, tras lo cual dos personas fueron detenidas", indicó la PGJE.La CES aclaró que hasta la 00:00 horas de este viernes, sólo había dos detenidos por parte de la Policía municipal.

comentarios

