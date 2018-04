Acusa PGR a testigo en caso Yarrington

Ciudad de México— La Procuraduría General de la República informó a un juez federal que mantiene abierta una investigación por lavado de dinero contra Eduardo Rodríguez Berlanga, ‘La Conga’, presunto prestanombres de Tomás Yarrington y también testigo protegido.La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) emitió un acuerdo donde establece que no ha prescrito el delito de lavado contra Rodríguez, es decir, que no ha vencido el plazo legal para perseguir y castigar tal ilícito.Este acuerdo fue dictado el 16 de marzo por la SEIDO y notificado a Jesús Chávez Hernández, juez décimo tercero de distrito en amparo penal, ante quien ‘La Conga’ había presentado una demanda de garantías.El oficio de la subprocuraduría fue emitido en cumplimiento a una sentencia de amparo del octavo tribunal colegiado penal, que otorgó un amparo a Rodríguez para que la autoridad ministerial se pronunciara sobre la prescripción del delito.La averiguación previa contra Rodríguez tiene el número UEIORPIFAM/AP/089/2016 y está a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación de Moneda, dependiente de la SEIDO.Dicha indagatoria fue iniciada luego de que la misma área investigadora archivara la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/229/2014 contra "La Conga". Es decir, la SEIDO cerró una indagatoria y abrió otra para seguirlo investigando.Luego de que el mes pasado la subprocuraduría notificara a las autoridades judiciales que el caso seguía vigente, Rodríguez Berlanga presentó un nuevo amparo ante el juez federal Jesús Chávez Hernández.El juez rechazó suspender provisionalmente el acuerdo de la SEIDO, donde declara que el asunto no ha prescrito, porque hacerlo implicaría darle efectos restitutorios que solamente pueden otorgarse en una sentencia de amparo.En las investigaciones que llevó a cabo la PGR a fines del sexenio pasado se reveló que, con dinero de Yarrington, Rodríguez Berlanga compró en 12.7 millones de pesos los ranchos El Colmenar y El Mirador II, en el Municipio tamaulipeco de Soto La Marina."La Conga" fue detenido el 29 de mayo de 2012 como parte de las investigaciones contra Yarrington. Estuvo arraigado 80 días, lapso en el que decidió convertirse en testigo protegido de la PGR.El 19 de agosto de aquel año fue liberado del centro de arraigos de la Ciudad de México, luego de declarar contra el principal prestanombres de Yarrington, el empresario Fernando Cano.Rodríguez Berlanga dijo a la PGR que Cano le entregó 8.2 millones de pesos para comprar inmuebles y ponerlos a su nombre, entre 1999 y 2002.

