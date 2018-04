Presenta PRI queja por vuelo de AMLO

Ciudad de México— La representación del PRI ante el INE demandó al árbitro electoral indagar la contratación de una aeronave para trasladar a Andrés Manuel López Obrador y otros acompañantes durante una gira por estados del norte el pasado lunes.La queja, consultada por Reforma, cuestiona la factura presentada por Morena para justificar el viaje, que tuvo un costo total de 76 mil 560 pesos.En dicha factura, cita el documento, se establece que el proveedor del servicio de taxi aéreo es la empresa Servicios y Reparaciones Aeronáuticos SA de CV, cuando en un principio los mismos morenistas declararon que quien lo había brindado era una mujer identificada como Elvira García Pacheco."Existen al menos dos fuentes que señalan, como proveedor del mismo servicio, a dos personas distintas. En un caso se trata de una persona física y en el otro de una persona jurídica o moral", indica la queja."La existencia de dos proveedores distintos para el mismo servicio genera incertidumbre sobre el origen de la prestación del servicio, por lo que se solicita el auxilio de esta autoridad electoral para que determine cuál fue la persona que efectivamente brindó el servicio, así como si realmente fue un servicio o bien una aportación gratuita".La representación del PRI sugirió que ni Elvira García Pacheco ni la empresa Servicios y Reparaciones Aeronáuticos se encuentran inscritos en el padrón de proveedores autorizados por el INE."Todos estos elementos permiten presumir la existencia de una intención de los denunciados de burlar las normas de financiamiento, ya que los partidos políticos no pueden recibir servicios cuando los prestadores de los mismos no se encuentren inscritos ante la autoridad electoral", expone la queja."O, peor aún, que esta compleja operación sea una simulación para encubrir una aportación gratuita de un simpatizante".Mariana Benítez, representante de los legisladores del PRI ante el INE, demandó revisar si el candidato de Morena ya reportó el gasto y si utilizó el servicio en momentos anteriores."Aquí se configura una absoluta ilegalidad, pedimos al INE contundentemente que ejerza sus facultades de fiscalización y de revisión de la normalidad de este proceso electoral y que además revise otros viajes que hubiese hecho", señaló al presentar la queja en la Oficialía de Partes.Claudia Pastor, representante priista ante el Consejo General, reiteró que la aeronave, con matrícula XB-SHW, no tiene autorización del Gobierno federal para prestar servicios de taxi."Lo que estamos pidiéndole al Instituto es que deje de lado una actitud permisiva frente a este candidato", reclamó.

