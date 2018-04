Traban 'ley chayote' en Senado

Ciudad de México— El dictamen de la Ley de Comunicación Social, llamada "ley chayote", se trabó en las comisiones unidas de Gobernación, de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos Primera del Senado.La sesión en la que votaron en lo general concluyó sin que éste se aprobara o rechazara debido a que en dos de las tres comisiones (Gobernación, y Radio, Televisión y Cinematografía) obtuvieron un empate.Entre reclamos de senadores de Oposición, quienes acusaron un intento del PRI por imponer la minuta aprobada por los diputados, e incluso de violaciones al procedimiento, se sufragó luego de casi tres horas de deliberaciones.La comisión de Estudios Legislativos Primera obtuvo tres votos en contra y dos a favor, en tanto que las otras dos comisiones dictaminadoras quedaron 7-7 luego de dos votaciones consecutivas.Por reglamento, si hay empate por segunda vez se trata el asunto en una reunión posterior, previo acuerdo de la comisión.Durante varios minutos, la sesión entró en un "stand by" para que los presidentes de las tres comisiones dictaminadoras decidieran cuándo convocar al encuentro.Al no haber un consenso, el presidente de la Comisión de Gobernación, el priista Raúl Pozos, informó que, previo acuerdo de la Mesa Directiva, se convocará a una nueva reunión extraordinaria que, anticipó, podría ser hoy mismo.Los senadores de Oposición le reclamaron que pretenda desahogar la sesión este jueves, en vez de tomar en cuenta sus observaciones y propuestas de modificación, a lo que Pozos respondió que el reglamento establece que las reuniones extraordinarias son previo acuerdo de la Mesa."Esta es una situación inédita, pocas veces vista en el Senado de la República, tenemos empate en dos comisiones y un resultado en una, por lo tanto no hay un resultado definitivo", manifestó."Creo que esto ha sido un signo de esta legislatura, el debate siempre intenso, con argumentos, de las posturas ideológicas, las posiciones de partido, finalmente creo que todos tenemos el mismo objetivo, que las cosas salgan bien".El pasado 10 de abril, el Senado recibió de la Cámara baja el proyecto de decreto por el que se expide la Ley.El Congreso está obligado, por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a aprobar la norma a más tardar el próximo 30 de abril.

