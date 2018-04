Sinaloa- Andrés Manuel López Obrador adelantó que “aunque lo insulten” y todos le echen montón en el debate del próximo domingo, no caerá en provocaciones y mantendrá el respeto a sus adversarios políticos.Durante el último día de gira por Sinaloa, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia subrayó que él aprovechará el debate para hablar de lo que verdaderamente le importa a la gente y que consiste en solucionar los grandes problemas de México, como son la inseguridad, el nulo crecimiento económico y el desempleo.Yo no me voy a pelear, es amor y paz y así me lo están aconsejando mis asesores de los pueblos, aquí en Guasave me acaban de decir: no se vaya a pelear, no se caliente y no voy a engancharme aunque me insulten, los voy a tratar con mucho respeto” aclaró en entrevista al finalizar un mitin en Guasave, Sinaloa.López Obrador consideró que por la ventaja que registra en las encuestas en tanto a la intención de voto se refiere, es muy poco probable que cambien las cifras después del encuentro.Dijo que “no es que sea presumido” pero esos son los datos, de casi 20 puntos arriba de sus oponentes.Agregó que sus adversarios “son tan limitados”, que en lugar de perjudicarlo, lo ayudan con los asesores que tienen, quienes les cobran mucho y en dólares”.La verdad son muy limitados y lo que hacen con eso es ayudarnos, nos están apoyando; antes no se sabía tanto de nosotros, ahora se sabe mucho más, nos hacen propaganda porque me tienen en la punta de la lengua”, sostuvo.Cuestionado respecto a la eliminación del fuero a funcionarios incluido el presidente de la República por parte de la comisión de puntos constitucionales en la cámara de diputados, López Obrador expresó que es una buena medida, pero que si no se concreta en esta legislatura, su gobierno lo llevará a cabo.Antes de su último acto de campaña en Guamuchil, Sinaloa, el candidato presidencial reveló que a principios de mayo de este año sostendrá un encuentro con víctimas del delito.El anuncio lo hizo luego de preguntarle su propuesta para combatir las desapariciones de personas por parte del crimen y de la posibilidad de que su propuesta de amnistía sea utilizada en su contra en lo que resta de la presente campaña.Voy a reunirme el día 8 de mayo con los padres de las víctimas de la violencia, me voy a reunir con ellos (el movimiento de Javier Sicilia), ellos están organizando este encuentro y yo acepte y voy a ir con ellos” explicó a los reporteros.Frente a las críticas hacia la posibilidad de contemplar una amnistía para serenar al país, el tabasqueño comentó que respeta el derecho a disentir y que cada quien está en su derecho de hacer pública su opinión sobre el tema.López Obrador tendrá actividades proselitistas este viernes en las delegaciones de Xochimilco y Milpa Alta, en la Ciudad de México.