Roma, Italia– Legisladores progresistas en el Parlamento Europeo anunciaron que pedirán condicionar la revisión del acuerdo comercial entre la Unión Europea y México por el caso aún irresuelto de los tres italianos desaparecidos a finales de enero en el estado de Jalisco.Al margen de una rueda de prensa celebrada este martes en Estrasburgo, el diputado italiano Andrea Cozzolino explicó a Reforma los detalles sobre el tema."No podemos cerrar acuerdos comerciales con países donde la justicia no funciona, donde no están asegurados y protegidos el derecho a la vida y las garantías fundamentales de las personas", afirmó Cozzolino."(Es) una condición fundamental para cerrar un acuerdo con la UE", señaló.El legislador europeo instó las instituciones mexicanas para que intervengan más decididamente en la búsqueda de Raffaele Russo (60 años), su hijo Antonio (25) y su nieto Vincenzo Cimmino (29), todos desaparecidos en Tecalitlán, Jalisco, desde finales de enero.Acompañado por Francesco Russo, hijo de Raffaele, y por el abogado Claudio Falleti, Cozzolino aseguró que no es su intención interrumpir ninguna relación de amistad con México, pero indicó que es evidente que será más difícil terminar un acuerdo comercial si este caso quedara irresuelto, haciéndolo todo más difícil y complicado.Miembro del grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo (S&D), Cozzolino indicó que en México debería existir un nivel de justicia capaz de enfrentar casos de desapariciones y secuestros, sin embargo, advirtió, parece que la justicia en el país haya dejado de funcionar."Los tres italianos fueron detenidos por unos policías y entregados a un grupo armado. ¿Qué más debe suceder para que las instituciones mexicanas reaccionen y brinden una respuesta?"¿Y México pretende cerrar un acuerdo comercial con nosotros en estas condiciones?", aseveró Cozzolino a Reforma."Nosotros no entendemos porque aún no se toman todas las acciones necesarias para aclarar lo que sucedió en relación a la desaparición de los tres italianos, de momento que únicamente se dio la detención de cuatro policías sin ningún otro avance en las investigaciones", señaló el legislador.Con el fin de impulsar más y mejores niveles de investigación, el diputado europeísta italiano dijo que se impulsará vincular de inmediato las fiscalías de México e Italia involucradas en el caso."Otro punto fundamental, y por el cuál haremos la máxima presión en las próximas horas, es que las fiscalías de Jalisco y Nápoles trabajen conjuntamente, intercambiando elementos e investigaciones", aseguró.Cozzolino recordó que colaboraciones de este tipo ya se dieron en casos anteriores de italianos desaparecidos o víctimas de crímenes en el extranjero, cómo por ejemplo por la muerte de Giulio Regeni, un joven investigador universitario asesinado en Egipto en circunstancias aún no aclaradas en 2016.Miembro del partido progresista italiano en el Parlamento Europeo por el colegio electoral de Nápoles, el legislador y otros 14 eurodiputados italianos presentaron en marzo una interrogación a la Comisión Europea en la cual se exigía un posición oficial de la Unión Europea en este caso.En el documento los diputados exigieron aclaraciones a la Comisión sobre las garantías que serían brindadas a los ciudadanos europeos que viajen a México para negocios tras la aprobación del nuevo acuerdo global y una revisión del acuerdo con relación al respeto de los derechos humanos y de la seguridad en el país."Aún la Comisión Europea no ha respondido a nuestra interrogación, pero es algo normal en las instituciones europeas y confiamos que pronto la UE presente una posición sobre el asunto", destacó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.