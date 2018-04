Roma- Luego de 76 días sin tener noticias de Raffaele Russo, Antonio Russo y Vincenzo Cimmino, diputados del Parlamento Europeo alzaron su voz de protesta y amenazaron con poner trabas a la firma del acuerdo comercial con México si no reciben respuestas que permitan dar con el paradero de los italianos desaparecidos en Tecalitlán, Jalisco, el 31 de enero."Estamos de verdad en la fase final del acuerdo comercial con México, es evidente que tiene que pasar por este Parlamento, si no hay un poco de claridad sobre este asunto, todo será más complicado y difícil. Esto los haremos presente a todos nuestros colegas parlamentario"En rueda de prensa, el parlamentario pidió la presencia de la fiscalía de Nápoles en México y considera necesaria la revisión del acuerdo comercial, para exigir garantías."En este momento existen en discusión tantas cosas que son relevantes para el gobierno mexicano, se está discutiendo un acuerdo comercial, entonces nosotros creemos que estos diálogos, todas las relaciones institucionales que se hacen con el gobierno mexicano deben incluir otras cuestiones: el respeto de los derechos humanos, dar claridad a los asuntos ambiguos que ocurren en aquel territorio, es decir, lograr tener garantías de los estándares de democracia y de libertad para las personas que van a México por trabajo, por viaje o por turismo, o simplemente a pasar una parte de sus vidas en aquel país".El abogado de los desaparecidos recordó que funcionarios de la policía municipal habrían vendido los italianos a grupos criminales, lo que activó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 16 de marzo con dos medidas de protección que no han sido cumplidas por México."La primera es garantizar el derecho a la vida de nuestros connacionales. La segunda es informar a la Comisión Interamericana con un plazo muy preciso, cada 15 días, sobre los avances de las investigaciones. Estos 15 días se vencieron el 31 de marzo, estamos a mitad de abril y el estado mexicano no ha enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nada. Nosotros no sabemos nada, el estado mexicano no ha respetado el plazo"En los próximos días el caso será llevado incluso hasta la Comisión de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas.

