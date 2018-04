Elude PGR informar de caso Odebrecht

Ciudad de México— Con el argumento de que se trata de información reservada, la Procuraduría General de la República (PGR) evadió informar al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) el estado que guarda la investigación sobre el caso Odebrecht.La PGR, informó el secretario ejecutivo del SNA, Ricardo Salgado, sostuvo que al expediente sólo pueden tener acceso la víctima y el imputado y, en razón de ello, estaba impedida legalmente para detallar el contenido de la indagatoria.El 15 de enero pasado, el Comité Coordinador del SNA aprobó emitir un exhorto a la PGR para que informara el estado que guarda la carpeta de investigación, si ésta está abierta o ya fue concluida y, en caso de que ocurriese lo primero, cuánto tiempo estimaba que pudiera demorar en terminar la investigación.Durante la sesión del Comité de este martes, Salgado informó a los miembros integrantes del pleno que la PGR remitió a los boletines de prensa que ha emitido para señalar que, cómo se desprende de ellos, la indagatoria sigue abierta.En cuanto al tiempo que pudiera tener el cierre de la investigación, la dependencia expuso que éste no es estimable debido a que aún faltan actuaciones por llevar a cabo y muchas de ellas no están bajo el control del Ministerio Público, sino que dependen de otras autoridades tanto nacionales como internacionales.Odebrecht es una empresa brasileña que desde diciembre de 2016 aceptó que pagó sobornos en México por 10.5 millones de dólares para obtener contratos de Pemex y dos de sus directivos acusaron al ex director de la empresa productiva del estado, Emilio Lozoya, de haber recibido las coimas.En la mayoría de los países donde operó el mismo esquema de corrupción ha habido funcionarios sancionados penalmente, salvo en México, de ahí que el SNA requirió a la PGR informar el estado procesal que guarda el caso.

