Designan jefe de Gobierno sustituto de CDMX

Ciudad de México— A 18 días de que Miguel Ángel Mancera dejara la Jefatura de Gobierno, el Pleno de la Asamblea designó a José Ramón Amieva como jefe de Gobierno sustituto.En la sesión hubo 52 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.El exsecretario de Gobierno había quedado como encargado de despacho tras la salida de Mancera.Al recinto de Donceles se dio cita el gabinete legal y ampliado, quienes atestiguaron la toma de protesta.Amieva será el encargado de cerrar la actual gestión, que culminará el 5 de diciembre cuando la nueva administración asuma el cargo.En el uso de la palabra, el presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, hizo un reconocimiento a todas las fracciones parlamentarias con quienes hubo consenso.Previo a la votación del dictamen y toma de protesta, el morenista César Cravioto tomó la palabra para razonar su voto.En su intervención, expuso, que Amieva cumple con el perfil para cerrar la administración y como grupo parlamentario le dieron un voto de confianza.Sin embargo, le urgió blindar a todo el Gobierno para no inmiscuirse en las próximas elecciones."Que no se use al gabinete para apostar en favor de algún grupo político", pidió Cravioto.Además, solicitó que la Contraloría investigue y sancione y que privilegie el diálogo con la oposición en la Ciudad.Y es que, reprochó, Mancera no tuvo esta disposición.Sobre esta afirmación, el diputado Mauricio Toledo del PRD, afirmó que el ex Jefe de Gobierno siempre buscó mecanismos de conciliación con todos los grupos parlamentarios.Fernando Zarate, del Verde Ecologista, celebró la llegada de Amieva al Gobierno capitalino, aunque anticipó que no se le dará un cheque en blanco.Como doctor en derecho, recriminó, que Mancera no hubiera concluido su encargado.Además de estar al frente de la Secretaría de Gobierno, en la actual Administración Amieva se desempeñó como titular de Desarrollo Social y de la Consejería Jurídica.

