Ciudad de México- La Comisión de Debates del Instituto Nacional Electoral (INE) prohibió que los candidatos lleven teléfonos celulares o iPads a los debates presidenciales.Sin embargo, se aprobó que puedan utilizar material de apoyo, como gráficos o imágenes, siempre y cuando sea en formato impreso."No materiales electrónicos", subrayó el consejero Benito Nacif, presidente de la comisión.Consejeros electorales y representantes de partidos se reunieron hoy para revisar los criterios que seguirán los moderadores en los debates, así como detalles de la producción.Pese a que los representantes solicitaron apoyos, los consejeros indicaron que, para evitar suspicacias o que la percepción de la ciudadanía sea que hubo ayudas externas, lo adecuado es prohibir que los candidatos lleven tabletas y teléfonos inteligentes."Sí pueden llevar gráficas, imágenes, los elementos que consideren necesario para el debate", expresó la consejera Pamela San Martín."Hoy por hoy un teléfono y un iPad son lo mismo, entonces me parece que mantengamos el esquema de que puedan llevar cosas impresas".Estas determinaciones son definitivas y no necesitan pasar al Consejo General, pues la Comisión de Debates tiene la facultad de aprobar aspectos técnicos de los eventos.Los consejeros y representantes acordaron que el viernes visitarán el Palacio de Minería, sede del primer debate presidencial, para revisar la logística del ejercicio del domingo 22.Una de las inquietudes es que, para evitar interrupciones, los micrófonos de los candidatos que no estén haciendo uso de la voz sean apagados, lo que el INE se comprometió a analizar con la productora.La Comisión de Debates palomeó los criterios de moderación para los tres debates presidenciales.Presentados el viernes pasado, los lineamientos establecen que los moderadores pueden cuestionar a los candidatos, hacer preguntas de seguimiento y refutar sus dichos con datos duros.Si un candidato se aparta del tema sobre el cual fueron cuestionados, los moderadores podrán interrumpirlos para que lo retomen; además, podrán elaborar preguntas, siempre y cuando las vinculen al asunto en discusión.Los moderadores podrán callar, respetuosamente, a los candidatos que interrumpan a sus contrincantes mientras hablan.El primer debate será moderado por Sergio Sarmiento, Azucena Uresti y Denise Maerker, y tendrá como ejes temáticos inseguridad, corrupción, y democracia e inclusión de grupos vulnerables.Este acuerdo tampoco necesitará pasar al Consejo General.Mañana, la Comisión de Debates realizará el sorteo para determinar el orden de participación de los candidatos en el primer debate, así como el orden de cada moderador.El evento público será a las 11:30 horas y participarán consejeros y representantes de partidos y candidatos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.