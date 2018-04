Coopera EU en caso Iguala: Jacobson

Ciudad de México– La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, aseveró que el Gobierno de su país coopera con el de México para esclarecer el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa."Estamos cooperando con las autoridades incluyendo, especialmente, con la Procuraduría General de la República, y vamos a continuar cooperando. Hemos cooperado en el pasado y vamos a continuar respondiendo de manera más amplia las solicitudes y eso es muy importante", declaró la diplomática al ser cuestionada sobre el tema.Reforma publicó el pasado 11 de abril que jefes de la organización criminal Guerreros Unidos guiaron desde Chicago el ataque a estudiantes el 26 de septiembre de 2014.Agencias estadounidenses interceptaron bajo autorización judicial 11 teléfonos celulares como parte de su búsqueda de los presuntos narcos guerrerenses en donde encontraron conversaciones sobre la detención de los normalistas.Jacobson dijo que aunque no puede detallar sobre las solicitudes que el Gobierno de México ha hecho para continuar las investigaciones o lo que la Administración estadounidense ha llevado a cabo en las diligencias, Jacobson sostuvo que EU está comprometido con esclarecer los hechos."Lo que es importante es que queremos, en ese caso, especialmente porque yo creo que es emblemático para los mexicanos y entendemos que no solamente para los padres de familia de Iguala sino también de muchos otros", manifestó."Es algo que entendemos muy bien la importancia y queremos apoyar la investigación de cualquier manera que podamos".La diplomática, que dejará el país el próximo 5 de mayo, destacó que la investigación del caso de los estudiantes es un buen ejemplo de los asuntos bilaterales que continuarán aún con su partida."Aunque es algo que yo creo es muy importante hay muchas otras personas que creen que es importante y yo no puedo hacerlo sola", reconoció."Depende de personas en el Departamento de Justicia, etcétera, que también tienen el compromiso de cooperar y eso no va a parar".

