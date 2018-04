Aprueban reformas vs huachicoleros

Ciudad de México– Con la finalidad de combatir el “huachicol”, el Senado aprobó en lo general y en lo particular varios controles a la cadena de distribución y comercialización de hidrocarburos y petrolíferos, cuya fiscalización será facultad del Servicio de Administración Tributaria (SAT).Avalado luego de más de dos horas de discusión, el decreto modifica el Código Fiscal de la Federación, la Ley Aduanera, el Código Penal Federal y la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.Durante la discusión del decreto, que se turnó al Ejecutivo para su publicación, Héctor Larios, del PAN, afirmó que la reforma pega al robo de combustible no sólo a través de nuevos tipos penales y controles fiscales, sino medidas de supervisión como el control volumétrico.“Cuando una pipa de gasolina vierte su contenido en los depósitos de la gasolinera y no tiene una válvula que mida el control volumétrico, el dueño de la gasolina más o menos para tantearle si le sirvieron lo que correspondía, mete una regla y ve si más o menos es la cantidad que dicen que le sirvieron”, comentó Larios.La reforma establece que los contribuyentes que participen en la fabricación, producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, distribución y enajenación de cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero, tendrán la obligación de llevar controles volumétricos.El Servicio de Administración Tributaria (SAT) establecerá mediante reglas de carácter general, los requisitos técnicos necesarios con los que deberán cumplir los equipos y programas para medir dichos controles.Con la reforma, los contribuyentes además deberán emitir un ticket electrónico con las características que determine el SAT, por las operaciones realizadas en los distintos sectores de la industria.Los montos de las multas por incumplimiento van de 35 mil hasta 3 millones, según el caso. (A. Baranda C. Martínez / Agencia Reforma)

