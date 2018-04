Ciudad de México- José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a investigar de dónde proviene la aeronave privada en la que se trasladó a Andrés Manuel López Obrador en su gira por San Luis Río Colorado en Sonora, ya que dijo, es practica recurrente del tabasqueño ocultar el origen de sus recursos."Lo que estamos viendo es algo que hemos visto de Andrés Manuel hacer siempre. Dice que vive de donativos. Hoy estamos viendo quién le da esos donativos, no los declara y no paga impuestos sobre ellos. Vive de aviones privados, vive de apoyos que no cuantifica, vive de cuentas que no transparenta, vive de la mentira y el engaño", afirmó Meade Kuribreña.En conferencia de prensa tras participar en la firma del Pacto por la Primera Infancia, señaló a Andrés Manuel López Obrador por haber renunciado a su discurso de austeridad y a la congruencia, para pasar de un Tsuru a una Suburban y un avión privado."A mí lo que me parece es que lo que pone de relieve es que el Andrés Manuel del Tsuru y la austeridad se perdió ya, en beneficio del Andrés Manuel de la Suburban y el avión privado", aseguró el candidato presidencial.En el encuentro, celebrado en el Papalote Museo del Niño, Meade se comprometió a que, además del pacto suscrito en el que se precisa reducir la desnutrición, incrementar la lactancia, garantizar sus vacunas y erradicar la violencia, buscará que cada niño que nazca en México tenga garantizados sus derechos sociales y que ningún bebé nazca en entorno de pobreza.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.