'A chingarle' para ganarle a AMLO: Meade

Jalisco– El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, advirtió que no se quiere para el país a un Andrés Manuel López Obrador que se pelea con la educación y con los empleos, por lo que auguró que el tabasqueño perderá las elecciones del 1 de julio próximo.Al presentar sus compromisos por Jalisco en el Parque Montenegro, en La Capilla, Las Pintas, reiteró que esta es una elección relevante, por lo que instó a los priistas a ser un ejército que no va descansar y que “le va a chingar todos los días hasta que ganemos el primero de julio”.“Ya sabemos qué no queremos para el país. No queremos a un Andrés Manuel López Obrador que se pelea con los empleos, que se pelea con la educación. Desde aquí le decimos: Andrés Manuel, ¡vas a volver a perder!”, afirmó.Refrendó su confianza de que su proyecto ganará los comicios, por lo que llamó a sus simpatizantes a sacar la casta, a salir caminar y convencer para obtener un millón 400 mil votos.El abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza afirmó que en su gobierno la gente mandará como en Jalisco con Miguel Castro como gobernador.Reiteró que su prioridad son las mujeres y afirmó que hará equipo con los jóvenes para que sea Jalisco un estado de preparatoria con acceso a educación superior, con hospitales a ciento por ciento y con abastecimiento de medicinas.Meade Kuribreña ofreció que resolverán el problema de la inseguridad, el agua en la entidad para evitar inundaciones, mejor movilidad que brinde calidad de vida con 300 kilómetros de ciclopistas.Además, transporte público de la Barranca al Aeropuerto y se apostará al Peribús como una forma moderna de resolver los problemas de transporte en el valle metropolitano, además de que se concluirá la segunda pista del aeropuerto, y con ella generar más empleos.

