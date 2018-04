Michoacán- En la audiencia inicial por el homicidio de Maribel Barajas Cortés, el Ministerio Público leyó parte de la carpeta de investigación, en la cual se señala que su presunta victimaria Aurora N fue contratada por la candidata a diputada local por Múgica para asesinar a otra persona.Barajas Cortés presuntamente ofreció dinero y su automóvil como pago por el encargo, según consta en la carpeta de investigación presentada ante el Juez de Control Félix Francisco Cortés Sánchez.El lunes 9 de abril, Maribel y Aurora se citaron en el paraje Rancho Las Flores para que la ahora detenida presentara las pruebas del crimen, sin embargo, en algún punto de su negociación la víctima y su victimaria tuvieron diferencias y Aurora asesinó a puñaladas a la joven de 25 años, además de golpear su rostro con una piedra.Sobre esta línea de investigación, el procurador de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro, evitó abundar al respecto al asegurar que no quieren entorpecer el juicio."El asunto ya está en el juzgado, no vamos a hablar de ese tema, porque ya es un tema que se está judicializando, de tal forma que las versiones que se emitan en este momento no pueden ser diferentes a las que esté emitiendo el fiscal que lleva el caso”, explicó.Ante las acusaciones, Aurora no dio ningún testimonio y su defensa solicitó una ampliación de plazo constitucional para que le sea resuelta su situación jurídica y será hasta el próximo sábado 21 de abril cuando se reanude el juicio, dio a conocer el Poder Judicial de Michoacán.Aurora enfrenta el cargo por homicidio calificado y se encuentra en prisión preventiva oficiosa en el Cereso David Franco Rodríguez.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.