Citlali Fabián creció en Oaxaca, México, inmersa en su cultura indígena -y la fotografía.Su gente, los Yalatec, tienen profundas raíces en Oaxaca, descienden de los zapotecas y están asentados en las montañas de la Sierra Juárez. Fabián de 29 años, no recuerda cuándo fue que las cámaras entraron a su vida, al igual que sus tradiciones zapotecas, que la precedieron.Su padre tiene una tienda para imprimir fotografías y aprendió los misterios del cuarto oscuro desde que era pequeña, luego, los dejó a un lado cuando era adolescente, atraída por la posibilidad de la fotografía digital. Sin embargo, su amor a ese antiguo proceso la volvió a envolver."Mestiza" se llama el actual proyecto de fotografía de Fabián, utiliza las técnicas fotográficas clásicas para celebrar una perdurable civilización enclavada en la historia.Las fotos, en tonos claroscuros de mujeres y niñas indígenas de Oaxaca, tomadas con cámaras de grandes formatos, son íntimas y a la vez universales. Aunque la cultura indígena oaxaqueña es festejada por fotógrafos de todo el mundo, Fabián quería captar su poderío.Utilizó a personas que sabía que podían mostrar imágenes llamativas: su madre, primas, sobrinas, amigas."Quiero mostrar cómo somos en nuestro interior, desde el punto de vista de alguien que es igual a ellas, y que seamos escuchadas", dijo Fabián."Grupos indígenas de todo el mundo han sido tomados por el lente de extranjeros que no los entienden realmente o tratan de ser parte de la comunidad. Mi objetivo es forzar a que nuestras conexiones y relaciones tengan una voz fuerte y sonora".Pudo haber escogido a familias o enfocarse en ceremonias indígenas para mostrar su punto de vista. Sin embargo, en una cultura -como en la mayoría- en donde los hombres mandan, demostrar la fortaleza y belleza de las mestizas, que son las mujeres indígenas españolas, al parecer, era lo que más tenía sentido."En toda la historia, las mujeres del mundo han sufrido discriminación", aseguró Fabián. "En México, ser mujer indígena nos coloca en una posición muy vulnerable".""Mestiza" es un proyecto fotográfico para darle voz e imagen a las minorías, esas personas son mi gente".Al utilizar a mujeres que conocía íntimamente convirtió el proyecto en una colaboración. Sus personajes, que son parte de su familia, querían expresar su mensaje. "Ellas ponen su tiempo y su alma en estas imágenes", dijo Fabián. "Yo sólo esperé el momento y pude captarlas".Fabián, quien sigue trabajando en la tienda de impresiones de su padre, dedicó cinco años a "Mestiza". Empezó el proyecto después de obtener una beca y hacer un diplomado para estudiar más a fondo las técnicas históricas del proceso fotográfico en el Museo Eastman en Rochester.Estaba emocionada de aprender las maneras de fotografiar que sólo había visto en los libros.Fue creciendo muy enamorada de los grandes formatos de la fotografía que, al saber que no tenía dinero para adquirir una nueva cámara 5x7, elaboró una, utilizando unos lentes del siglo 19."El alma de la cámara está en la lente", aseguró. "Tengo esos lentes por un golpe de suerte. Son parte de la historia y también me ofrece una bella perspectiva".Esa perspectiva es una combinación de sensibilidades artísticas antiguas y contemporáneas -imágenes que se ven tan viejas como un Rembrandt y tan nuevas como algo que uno nunca ha visto.Las "Mestizas" de Fabián, que oscilan en edades que van desde bebés hasta la mediana edad, tienen colocados penachos, coronas, collares y otros adornos acordes a la naturaleza y a las antiguas civilizaciones.Incluso, parcialmente desnudas, las mujeres parecen preparadas para aceptar el desafío del mundo.No fue hasta que estaba profundamente inmersa en el proyecto que descubrió cómo sería. Sabía que podría crear algo que se desviaría de las actuales tendencias fotográficas en la toma de imágenes digitales y por los teléfonos inteligentes.También supo que, como siempre sucede con la fotografía cinematográfica, la alquimia o los dioses de las imágenes, tenían que estar de su parte."Yo creo que uno crea algo con una simple idea, luego le dar forma y la comparte, después le salen sus propias piernas y corre hasta donde están otras personas que puedan conectar con ellas", dijo.Finalmente, "Mestiza" espera captar la atención de los espectadores y lograr que sigan viendo sus imágenes. Su propósito social es "darle voz e imagen a las minorías, que son mi gente".Aunque Oaxaca es un destino turístico global, sus comunidades indígenas siguen enfrentando la discriminación y no son comprendidas."Tal vez sea algo idealista, pero espero que otras personas nos vean y eso tal vez cambie algo, quizá eso nos haga sentir más empáticos hacia otros seres humanos, otras culturas y aceptar nuestras diferencias. En estos momentos, es lo que más necesitamos".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.