Baja California- Fueron la corrupción y los malos gobernantes en México los que contribuyeron a que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos se formara la mala imagen que tiene de los mexicanos, aseguró este domingo Andrés Manuel López Obrador.Desde Rosarito, Baja California, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia confesó sentirse “a gusto” de estar en este lugar para enviarle un mensaje a Donald Trump, a tan sólo unos cuantos metros de la frontera con los Estados Unidos y desde donde hace un tiempo, el hoy presidente estadounidense, intentó realizar negocios en nuestro país."Me dio mucho gusto estar aquí y tenía ganas de decir lo que transmití dirigido a Donald Trump, que aquí se construyeron estos edificios que están abandonados y tengo información que Trump se quedó con una mala imagen de nuestro país por esa inversión que no pudo terminar, completar y por otra inversión que quería hacer en Cozumel, Quintana Roo”, destacó en el marco de un encuentro con militantes en esta ciudad.En el mensaje a Trump, López Obrador distinguió la forma de ser de los gobernantes de México y la de los ciudadanos."Por la corrupción, él se hizo la idea de que todos los mexicanos somos iguales y eso no es cierto; entonces por eso tenía ganas de que el pueblo mexicano es un pueblo bueno, trabajador y honesto; que los gobernantes de México sí son corruptos, pero no el pueblo de México” apuntó tanto en el templete del acto de campaña como en su charla con los medios de comunicación.En cuanto a si la decisión de militarizar la frontera sur de los Estados Unidos pudo servir de “distractor” en tanto que Trump definía el momento para atacar a Siria, López Obrador descartó el hecho y sostuvo que en el caso de nuestro país, lo que le interesa a Trump es asegurar su reelección como presidente y reposicionar a los republicanos en el congreso."Yo no me puedo meter a opinar lo de Siria, pero yo sí creo que el insistir en la construcción del muro y enviar tropas a la frontera es parte de la política interna en Estados Unidos, de la campaña interna por la reelección de Donald Trump.Al reiterar que el Movimiento de Regeneración Nacional es pacífico y busca el cambio verdadero sin violencia, Andrés Manuel López Obrador reafirmó que no hablará más sobre lo ocurrido este fin de semana en Oaxaca durante la visita de José Antonio Meade a la entidad.Aclaró que ya rechazó cualquier tipo de acción violenta por parte de su movimiento y por ello, él seguirá en campaña haciendo su trabajo bajo el Sol “aunque se rostice”, lo que no hacen sus adversarios."Andrés Manuel, Andrés Manuel; nada más quieren que yo esté contestándoles” expresó al reiterar su negativa de engancharse con alguna polémica o provocación, como la que le lanzó este domingo Meade Kuribreña en cuanto a que si pierde por tercera vez, no vaya a perder su sentido del humor.López Obrador dijo que “para que no le pongan tache” todos sus asesores en el país “todo es amor y paz”.Incluso, tras denunciar el robo de credenciales de elector en los mítines, como parte de una estrategia de “los de la mafia del poder”, el candidato sacó su cartera y leyó una oración que el sirve de guardaespaldas."Yo aquí no traigo la credencial, la guardo, aquí está, miren: detente enemigo que el corazón de Jesús está conmigo”; este es mi guardaespaldas”.Lo que sí les recomendó a sus oponentes políticos fue dejar de hacerles caso a sus publicistas extranjeros porque dadas las encuestas “les cobran muy caro y nada les funciona” porque siguen muy abajo en las intensiones del voto.