Asesinan a otro alcalde en Jalisco

Guadalajara— El alcalde de una localidad del estado de Jalisco, en el occidente del país, quien había solicitado licencia para postular a la reelección, fue asesinado a balazos ayer, informó la agencia AFP.Juan Carlos Andrade, candidato por el partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Jilotlán de los Dolores, en el sur del estado, fue ultimado cerca del límite de Jalisco y Michoacán, dos entidades con importante presencia de grupos del crimen organizado.“Hasta ahorita tengo entendido que fue una emboscada, pero no lo puedo certificar hasta que el personal de la fiscalía del estado me dé un informe completo”, dijo a periodistas Roberto López, secretario general de Gobierno de Jalisco.Andrade fue localizado a bordo de su vehículo con varios impactos de bala, en un predio cercano a una carretera interestatal.El alcalde es el tercer político asesinado en Jalisco desde diciembre pasado, a menos de tres meses de unas elecciones en que se elegirán presidente, legisladores y numerosos cargos locales.El candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno del estado, Enrique Alfaro, condenó el asesinato de Andrade en las redes sociales y demandó la renuncia del actual gobernador Aristóteles Sandoval, del oficialista PRI.“En estas condiciones no se puede hablar de normalidad democrática, en estas condiciones no podemos hablar de un proceso electoral libre”, reclamó.En un comunicado de Movimiento Ciudadano, el partido agrega que “Jalisco atraviesa la peor crisis de seguridad de su historia”.En 2012, durante la pasada campaña al gobierno de Jalisco, ninguno de los candidatos visitó ese municipio por cuestiones de seguridad.Los crímenes contra políticos locales se han multiplicado en México en la antesala de los comicios de julio, con el asesinato la semana pasada de otro alcalde en Puebla y el de una candidata a diputada en Michoacán. Otro candidato a una alcaldía poblana fue ultimado en marzo.La OEA manifestó en marzo su preocupación por el recrudecimiento de la violencia política en México.

