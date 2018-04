Ciudad de México— En enero pasado, 11 personas desaparecieron cada día en el país, en promedio, de acuerdo con los datos oficiales.La más reciente actualización el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que se nutre con datos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de las Fiscalías de los estados, incluye información con corte al 31 de enero.De acuerdo con la misma, en el primer mes de este año se registraron 326 desapariciones en el fuero común y 5 del fuero federal, para un promedio diario de 10.7 desapariciones diarias.Las desapariciones se registraron en 16 estados. La entidad con más casos fue, por mucho, el Estado de México, donde 151 personas desaparecieron, principalmente en Toluca, donde se desconoce el paradero de 16 mujeres y 6 hombres.Le siguen Puebla, con 51 casos; Colima, con 32, y Guanajuato, con 19. En tanto, Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Yucatán, Zacatecas, Tamaulipas y Oaxaca, no rebasan los 15 desaparecidos.Según las autoridades estatales, que son las responsables de enviar sus datos estadísticos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero no se registraron desapariciones del fuero común en Tamaulipas, Jalisco y Sonora.Esas entidades se encuentran entre las cinco con más desapariciones acumuladas a lo largo de los años. De hecho, Tamaulipas es el estado con más personas que permanecen desaparecidas en el país, con un total de 6 mil 129; Jalisco es el tercero, con 3 mil 88, seguido de Sinaloa, con 2 mil 798.Para Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el nivel de casos registrados en el primer mes de 2018 es una muestra de la urgencia de implementar la Ley General en la materia.“No sólo para la búsqueda, sino también para la labor preventiva, para que las desapariciones cesen; no sólo es buscar a los que hoy están desaparecidos, sino que dejen de darse las desapariciones a este ritmo”, remarcó. (César Martínez/Agencia Reforma)En cifras16 estadosreportaron desapariciones este año151 se perdieronen el Estado de México51 en Puebla32 en Colima19 en Guanajuato

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.