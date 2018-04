Huyen de pueblo debido al crimen

Ciudad de México— Habitantes, ganaderos, productores y empresarios de los que depende el cien por ciento la economía, ahora devastada del municipio de Padilla, huyeron por el acoso del crimen organizado dijo ayer el alcalde Eduardo Alvarado."Se nos fueron los empresarios, los que generaban empleos, los dueños de los ranchos, los dueños del ganado, la gente que movía el dinero en Padilla y que generaba de una u otra forma estabilidad económica para la población", señaló el edil panista."Entonces, la pérdida es increíble porque se nos fueron los patrones y nos dejaron con mucha necesidad a los empleados".Alvarado precisó que en los últimos años de unos 27 mil habitantes del municipio, a causa de la violencia, quedan alrededor de 20 mil, lo que representa una baja en la población del 25 por ciento.Sus pobladores, dijo, emigraron a ciudades de los Estados Unidos y a distintas entidades fuera de Tamaulipas y lejos de Padilla por el acoso de la delincuencia organizada que secuestra, cobra derecho de piso y cuotas en el municipio, por lo que no regresaron.El edil señaló que en la cabecera municipal se ha recuperado la seguridad, aunque no del todo, pero que la violencia se ha vuelto crítica en el otro extremo de Padilla, en el Ejido de El Barretal, ubicado en la carretera Victoria-Monterrey, a unos 40 minutos de la capital."Tenemos un brazo metido en la zona naranjera que está muy disputada, muy peleada, por todos los grupos", apuntó.Entonces, la zona naranjera que es un pedazo grande de Güémez, un pedazo de Hidalgo y un pedacito de Padilla, en esa zona que es El Barretal, ahí está muy dura la cosa, ahí el asunto de la inseguridad es bastante grave"."Y en la cabecera de Padilla ya no estamos en ese tenor, nos hemos librado un poco del tema"."Pero en lo que es la zona de El Barretal, El Carmen, Plan de Ayala, y un poco Santa Engracia, está bastante duro esa zona, hay una disputa tremenda de los grupos y es más que nada por el control del comercio de la naranja", añadió.Desde el arranque de la Administración municipal en octubre de 2016, dijo, 18 elementos de la Policía Estatal Acreditable reforzaron la seguridad.Alvarado reveló que ante el acoso de la delincuencia organizada el turismo extranjero y nacional huyó de la Presa Vicente Guerrero, a donde por años acudían miles de paseantes a la pesca y caza."De hecho ahorita tenemos un problema, no tenemos compradores de pescado porque han sido asediados por el crimen organizado", indicó.Confió en que la Base Naval de la Semar que se construye en la Presa Vicente Guerrero, y que concluye en abril, refuerce la seguridad de la zona y reactive el turismo."Aquí necesitamos la intervención de la Marina, de fuerzas de otro nivel para poner una solución. La Semar es una policía con muchas facultades, aquí los hemos visto, incluso, en ciudades, ellos tienen un campo de acción muy fuerte, tienen instrucciones del Presidente de la República de combatir al crimen organizado", subrayó. (Staff / Agencia Reforma)

