Lima- Al participar en el conversatorio empresarial en el marco de la VIII Cumbre de las Américas en Lima, Perú, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México debe seguir creciendo a partir del rumbo que ha tomado en los últimos años y no con modelos económicos que ya mostraron su fracaso en el pasado.“Creo que es la ruta que México debe mantener: dejar atrás los modelos fracasados del pasado que no sólo los hubo en México, los hubo en varios países de la región latinoamericana y que sólo llevaron a sobreendeudamiento y a crisis económicas recurrentes, que cuando eso ocurre significa dar pasos en reversa de manera acelerada”.Acompañado de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, quien dijo que México es un país de libertades para desarrollarse que dejó atrás ese estado intervencionista, que “se ponía el ropaje también de empresario”, para migrar a otro que ha dado niveles de desarrollo y crecimiento.“Crecer toma tiempo y cuesta, retroceder es muy fácil cuando las políticas son equivocadas y cuando adoptamos modelos de un pasado fracasado”.Peña destacó que este modelo económico ha permitido desarrollo y un crecimiento acumulado del 14 por ciento en los últimos cinco años, además de 3.5 millones de empleos.Por otro lado, cuestionado por el moderador sobre la versión de que Donald Trump estaría analizando regresar a Estados Unidos al Tratado Transpacífico, hoy Acuerdo Integral Progresivo de la Alianza Transpacífica (CPTPP), dijo que las puertas están abiertas.“Ahí está la puerta abierta para que Estados Unidos repiense y eventualmente reconsidere su posición y aproveche la ventana de oportunidad que sería en ser parte del TPP, de estos 12 países”.Peña Nieto reiteró que México tiene una vocación de apertura y de ser participante del mercado global.Esto mismo expuso en reunión con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con quien revisó avances de la renegociación del TLCAN.“Ambos mandatarios coincidieron en trabajar de manera constructiva para enfrentar retos regionales, así como para fortalecer nuestra relación bilateral.“En particular, ambos líderes acordaron continuar el trabajo técnico para avanzar en los capítulos pendientes de la negociación del TLCAN, con miras a lograr un acuerdo que beneficie a los tres países”, refirió la casa oficial.Peña Nieto también se encontró con miembros de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, encabezada por su presidente Thomas J. Donohue, ante quien reafirmó el compromiso de México de profundizar la agenda de competitividad de América del Norte.Los asistentes reconocieron los beneficios que ha traído el libre comercio a la región y coincidieron en la importancia de contar con un tratado que responda a los retos de una economía del siglo XXI, señaló Presidencia en un comunicado.Durante la inauguración, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, advirtió que no se puede permitir el uso de armas químicas por parte de ningún gobierno contra seres humanos, esto en el sentido de los ataques a civiles en Siria.La Presidencia de la República informó que recibió la petición formal del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, para sostener un encuentro hoy sábado a las 11:00 horas con el presidente Enrique Peña Nieto a fin de dialogar sobre el estado que guarda la relación bilateral.“El gobierno de México reafirma la indeclinable voluntad del presidente Peña Nieto para lograr acuerdos benéficos para ambos países, siempre mediante el diálogo respetuoso y constructivo”, señaló un comunicado de la Presidencia.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.