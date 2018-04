Aislamiento no resuelve problemas: Peña

Ciudad de México– Sin mencionar la tensa relación con Estados Unidos por el envío de la Guardia Nacional a la frontera, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que un país no puede resolver los problemas de narcotráfico y migración aislándose.Ante sus homólogos en la Cumbre de las Américas, argumentó que cada país tiene derecho a defender los intereses de sus ciudadanos, pero debe hacerse en cooperación internacional.Por ello, convocó a los países de la región a incrementar la integración, pese a que cada nación tiene sus propios desafíos."Sabemos que en el mundo actual los grandes problemas nacionales no podrán ser resueltos sin una intensa cooperación internacional", dijo."En nuestros días, aislarse significa rezagarse. Los grandes retos que implican el narcotráfico, la violencia y la migración no se pueden resolver de manera aislada".Argumentó que la historia ha mostrado que este trabajo conjunto o frente para vencer los males que aquejan a la región, debe partir del respeto mutuo."De respeto hacia nuestros ciudadanos, y al hecho de que cada uno de nosotros tiene el deber de defender los intereses de su país", dijo.En su mensaje, Peña Nieto reiteró su condena por el uso de armas químicas en Siria."Hacemos votos para que sea a través del Derecho Internacional y los instrumentos multilaterales como se ponga fin al uso de este tipo armamento de tan crueles consecuencias", dijo.La Secretaría de Relaciones Exteriores replicó este pronunciamiento a través de un comunicado.Al igual que la mayoría de Jefes de Estado que asistieron a este foro multilateral, el Mandatario mexicano pidió unidad para exigir a Venezuela resolver su crisis políticas y social."Nos preocupa la grave situación en Venezuela, que motivó la no participación de ese hermano país en esta Cumbre. México reitera su respaldo a la decisión del Gobierno del Perú", dijo."Esperamos que sea posible para los propios venezolanos resolver la crisis de manera pacífica por medio de restablecimiento de la democracia".México, agregó, continuará trabajando por la vía diplomática para contribuir a ese propósito, a través del Grupo de Lima.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.