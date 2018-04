Ciudad de México— Dolores de cabeza, fatiga, sudoración, padecimientos gastrointestinales, disfunción abdominal, estreñimiento, neurodermatitis, alimentación excesiva y alteraciones del sueño son síntomas que se presentan las madres trabajadoras con estrés crónico, informó ayer Notimex.De acuerdo con el jefe del Servicio Cardiología del Hospital General de México, (HGM) “Dr. Eduardo Liceaga”, Marcelo Ramírez Mendoza, quien dijo que 70% de las mujeres que trabajan y atienden las labores del hogar sufren estrés crónico por la sobrecarga a la que se enfrentan.El especialista reconoció que este sector de la población se encarga de las tareas del hogar como la educación de los hijos, cocinar y limpiar, lo que a su vez provoca estrés, agotamiento y ansiedad en comparación con una mujer que no tiene hijos.Otro factor de estrés, abundó Ramírez Mendoza, es que no cuentan el tiempo suficiente para estar con sus hijos, y el conjunto de todas estas situaciones provoca irritabilidad y tristeza que también puede derivar en depresión, pues al mismo tiempo de laborar están pensando en los pendientes del hogar, los hijos y de la pareja.Ante ello, el especialista recomendó hacer ejercicio, alimentarse adecuadamente, así como evitar el tabaco, café alcohol y dormir por lo menos siete horas para liberar el estrés.Añadió que es igualmente importante evitar usar el celular antes de dormir y evitar tomar café para tener un buen sueño, pero en caso que el estrés y la ansiedad se tornen incontrolables es importante acudir a terapia, enfatizó.El dinero continúa siendo una de las principales causas de estrés en el matrimonio, pero ya observan cambios positivos en la actitud de las parejas hacia el dinero, sobre todo entre los más jóvenes, afirmó la empresa Old Mutual.

