AMLO ya se ve en Los Pinos

Cuautitlán Izcalli— El candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, Andrés Manuel López Obrador, tiene tal confianza en su victoria que, aseguró, ya piensa en los programas de gobierno que podría implementar, de ganar las elecciones.“Ya en mi cabeza, se los confieso, lo que traigo más es la preocupación de los programas que vamos a llevar a cabo. Porque son dos momentos: ganar y transformar. No es ganar por ganar. Es no fallarle al pueblo. Que cumplamos todos los compromisos”, expuso López Obrador en Cuautitlán Izcalli.Ante cientos de militantes de Morena, PT y PES del Estado de México, el candidato recalcó que, si bien está abierto a adhesiones de militantes de otros partidos, no aceptará a aquellos que busquen puestos o lucrar con ellos.A los colaboradores les voy a leer la cartilla. Para llegar a los cargos hay que unirse a Morena, dicen ‘me voy a sumar, voy por un cargo y voy a seguir igual que siempre’. Se van a ir por un tubo. Al que le vayan creciendo las uñas le vamos a dar manicura con hachuela”, advirtió el tabasqueño.De gira en el Estado de México, López Obrador incluso se permitió hacer una pantomima de los gobernantes de la entidad que, dijo, que vivían con lujo y pompa. Para ello se alejó del micrófono, caminó erguido, lanzando abrazos, de tocaba el corazón, de la forma en que hacen algunos gobernantes y funcionarios.López Obrador estuvo acompañado de la excandidata a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, que ahora busca una senaduría por Morena.

