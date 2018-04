Golpean huachicoleros a militares en Puebla

Ciudad de México— El miércoles a las 16:00 horas, una hora después de un enfrentamiento entre presuntos huachicoleros e integrantes del Ejército, un grupo de siete militares acudió a la colonia Purísima, en San Martín Texmelucan, Puebla, para atender una llamada de auxilio.Al llegar, los pobladores les reclamaron por el enfrentamiento que dejó cinco heridos de bala, cuatro de ellos presuntos delincuentes.Todo quedó captado en un video que difundió Ciro Gómez Leyva, a través de Imagen Noticias.“Vinieron a balacear a uno y no estaban haciendo nada… Lo que va a pasar es que ya no los vamos a dejar entrar aquí. Ya no los vamos a dejar pasar por pasados. Es lo que quieren ustedes. Los hemos dejado trabajar y no les hemos puesto pedos, pero ya se están pasando de v..., hijos de su puta madre”, expresan los pobladores.Minutos después, llega otro grupo de personas, quienes comenzaron con las agresiones y amenazas contra los soldados.“¡Quémenlos a los cabrones!”, se escucha en el video grabado por uno de los militares, quien capta el momento en que un hombre de camisa roja saca al chofer del vehículo y comienza a golpearlo.Uno de los pobladores comienza a agredir al militar que porta la cámara, quien a pesar de estar armado no se defiende. El poblador le quitó la cámara para impedir que siguiera grabando.En la parte final del video no hay imágenes, pero se escucha cómo los propios pobladores intercedieron para detener al grupo más agresivo.“Tranquilos, ¿en qué quedamos cabrón? Hey, Juan, ¿en qué quedamos? ¿en qué quedamos Cruz? Ya habíamos hablado, ¿no? Ellos no tienen la culpa, vamos a hablar con ellos. Ellos no son”, se escucha en la grabación.El asesor legal de los militares informó a Imagen Noticias que los siete elementos del Ejército estuvieron retenidos por los pobladores media hora. Ayer estaban acuartelados en su unidad y recibieron atención médica.Un saldo de cinco patrullas con destrozos dejó una agresión en contra de elementos de seguridad pública de Mixquiahuala, a quienes presuntos huachicoleros pretendieron despojarles de una camioneta que habían asegurado con hidrocarburo presuntamente ordeñado de ductos de Pemex.El incidente inició cuando las patrullas circulaban sobre un camino de terracería de la comunidad del Teñhe que comunica con la localidad de Ulapa, del municipio de Tetepango.