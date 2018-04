Lima– Enviar a la Guardia Nacional a la frontera, en un momento como éste, fue hostil y una confrontación, afirmó el Presidente Enrique Peña Nieto al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.El mandatario dijo que dejó claro al funcionario estadounidense que México quiere una relación con ese gobierno, siempre y cuando exista respeto y sea una colaboración constructiva.“Le señalé que México respeta el ejercicio soberano de cada país, el mismo que demandamos para el nuestro, pero que el posicionamiento que había fijado respondía, sobre todo, a la retórica y a la forma en la que se había manejado este tema”, detalló sobre el encuentro con el funcionario.“Y que si bien el uso de la Guardia Nacional no es la primera vez de la que se hace uso en un ejercicio que se respeta para cuidar sus propias fronteras, lo que sí era de llamar la atención es que era una retórica de confrontación, una retórica que advertíamos un tanto hostil, y que eso nos había llevado a fijar una postura, una posición firme y clara sobre lo que esperábamos fuera el trato en la relación entre México y Estados Unidos”.Sin revelar qué le dijo Pence, Peña Nieto aseguró que el vicepresidente fue receptivo y abierto, y le informó que transmitiría su mensaje al Presidente Donald Trump.“Reiteré que a México sólo le interesa una relación con los Estados Unidos que tenga bajo premisa los siguientes aspectos: el respeto a la soberanía y a la dignidad de los mexicanos, una cooperación constructiva para lograr acuerdos, superar diferencias y enfrentar retos comunes, y las medidas acordes a una buena vecindad”, indicó.En un mensaje a medios de comunicación, previo a su regreso a México, el mandatario aseguró que ambos coincidieron en impulsar una agenda común en seguridad y migración.Señaló que el tema que abundó en el encuentro de esta tarde fue la de concretar pronto el TLC, por lo que acordaron acelerar los trabajos.Ésto, agregó, también fue pactado con su homólogo de Canadá, Justin Trudeau.“No hay absolutamente ninguna fecha, no nos trazamos ninguna fecha puntual, no pusimos una fecha última, más bien acordamos acelerar los trabajos, convocar a los equipos negociadores a que puedan dedicar las siguientes semanas a trabajar de manera cercana y conjunta”, dijo. (Érika Hernández/Reforma)

